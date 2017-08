Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 29.08.2017 um 17:56 Uhr

Nachrichten-Ticker

18:14 Anschlag auf BVB-Bus: Prozess wegen Mordversuchs

Dortmund - Als vor viereinhalb Monaten Sprengsätze direkt am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodierten, deutete vieles auf einen islamistischen Anschlag hin. Doch inzwischen sind die Ermittler überzeugt: Ein 28-Jähriger soll den Anschlag allein aus Geldgier verübt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Sergej W. erhoben. Er hoffte wohl, mit fallenden BVB-Aktien Geld zu scheffeln. Dem Deutschrussen würden versuchter Mord in 28 Fällen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

18:07 Schwere Überflutungen in Texas: Keine Besserung in Sicht

Houston - Im US-Bundestaat Texas kämpfen die Menschen weiter mit den verheerenden Folgen des Tropensturms "Harvey". Der Sturm bringt erneut große Regenmengen in den Südosten des Staates, wie der Nationale Wetterdienst mitteilt. An einigen Stellen werden bis zu 127 Zentimeter Regen erwartet, der Wetterdienst warnt weiter vor lebensbedrohlichen Überflutungen. US-Präsident Donald Trump reiste nach Texas. Im Tagesverlauf soll der Sturm auch Louisiana erreichen. Nach Angaben von Meteorologen ist "Harvey" der zweitstärkste Wirbelsturm seit "Katrina" vor zwölf Jahren.

17:00 UN-Sicherheitsrat beruft Sondersitzung zu Nordkorea ein

New York - Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat der UN-Sicherheitsrat eine Sondersitzung einberufen. Das bestätigten die Vereinten Nationen in New York. Trotz harter Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Raketentest. Der Abschuss bedrohe Sicherheit und Stabilität in der Region und verkleinere den Handlungsspielraum für Gespräche, erklärte er in New York. Der Test verletze die UN-Resolutionen gegen Pjöngjang.

16:56 Deutsche Gletscherleiche im Eis identifiziert

Neustift - Der nach Jahrzehnten in den Tiroler Bergen gefundene deutsche Alpinist hat vor seinem Tod in Rheinland-Pfalz gelebt. Die Herkunft des Mannes konnte von der Polizei bestätigt werden. Dokumente in seiner Brieftasche und ein Fahrzeugschein stimmten mit der Vermisstenmeldung aus dem Jahr 1974 überein. Damals brach der Sportler aus dem Pfälzerwald auf und kehrte nie mehr ins Tal zurück. Ein Bergführer hatte den auf rund 3000 Metern Höhe aus dem Eis ragenden Leichnam am Sonntag entdeckt. Neben der Leiche wurden ein alter Eispickel und ein Messer gefunden.

16:47 Gabriel zu Nordkorea: brachiale Verletzung des Völkerrechts

Washington - Nach dem neuen nordkoreanischen Raketentest hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine "rigorose" Umsetzung der beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen das ostasiatische Land gefordert. Er sei bestürzt, "in welch brachialer Weise" geltendes Völkerrecht verletze und Sicherheit und Frieden der Menschen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft schonungslos aufs Spiel setze, sagte Gabriel bei seinem Besuch in Washington. Nordkorea hatte unangekündigt eine Rakete von großer Reichweite über Japan hinweg in Richtung offenes Meer abgefeuert.