Börse in Frankfurt Dax schwächelt etwas zum Wochenschluss

10:25 Doppelmord von Herne: Prozess gegen Marcel H. hat begonnen

Bochum - Unter großem öffentlichen Interesse hat in Bochum der Doppelmord-Prozess gegen den 19-jährigen Marcel H. aus Herne begonnen. Der Angeklagte soll im März erst einen neunjährigen Nachbarsjungen und einen Tag später einen 22-jährigen Schulfreund mit jeweils mehr als 50 Messerstichen getötet haben. Bilder der Opfer waren im Internet aufgetaucht, tagelang war fieberhaft nach dem Täter gesucht worden. Für den Prozess gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen, um mögliche Racheaktionen zu verhindern.

10:06 SPD schafft es weiter nicht aus dem Umfragetief

Mainz - Die SPD verharrt gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl im Umfragetief. In dem heute veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" bleiben die Sozialdemokraten unverändert bei 22 Prozent. Im ARD-"Deutschlandtrend" kam die SPD nur auf 21 Prozent. Beide Werte liegen unter dem historisch schlechtesten SPD-Wahlergebnis von 2009. Die Union büßt im neuen "Politbarometer" einen Punkt ein und käme auf 38 Prozent. Die Linke verharrt bei 9 Prozent, die Grünen bleiben bei 8 Prozent. Die FDP verliert einen Prozentpunkt auf 9 Prozent. Dagegen legte die AfD um einen Punkt auf 9 Prozent zu.

09:50 Mindestens vier Tote nach Erdbeben vor Mexiko

San Cristobál - Nach dem schweren Erdbeben vor der Pazifikküste Mexikos ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens vier gestiegen. Im Bundesstaat Tabasco starb ein Baby, weil ein Beatmungsgerät im Krankenhaus wegen eines Stromausfalls nicht mehr funktionierte, ein weiteres Kind wurde beim Einsturz einer Mauer getötet, wie Gouverneur Arturo Núñez mitteilte. Im Bundesstaat Chiapas wurden in San Cristobál zwei Frauen von Trümmern erschlagen. Für mehrere Länder der Region wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben - sie umfasste neben Mexiko mehrere Staaten in Mittelamerika sowie Ecuador.

09:21 Dax schwächelt etwas zum Wochenschluss

Frankfurt/Main - Der Dax hat zum Wochenschluss etwas an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex verlor wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,28 Prozent auf 12 262,78 Punkte. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer noch seinen jüngsten Anstieg zeitweise bis auf 12 363 Punkte fortgesetzt, bevor die Gewinne letztlich deutlich zusammenschmolzen. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von rund 1 Prozent an.