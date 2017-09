Bosz reagiert gelassen Aubameyang: "Enttäuschung" über geplatzten Wechsel

Nachrichten-Ticker

14:06 Proteste in Katalonien: Madrid entsendet mehr Polizei

Madrid - Wegen der anhaltenden Demonstrationen kurz vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien will die spanische Regierung die Zahl der Sicherheitskräfte in der Region aufstocken. Neben Polizisten würden auch weitere Mitarbeiter der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil nach Katalonien entsandt, teilte das Innenministerium in Madrid mit. Ihre Aufgabe sei es, die öffentlichen Räume zu schützen und die Ordnung zu bewahren, falls es am 1. Oktober tatsächlich zu der vom Verfassungsgericht verbotenen Abstimmung kommen sollte, hieß es.

13:03 Sekundenschlaf fordert mehr Tote als Alkohol am Steuer

Schwalmstadt - Der Sekundenschlaf von Autofahrern hat nach Darstellung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin mehr tödliche Folgen als Alkohol am Steuer. Wissenschaftliche Studien legten nahe, dass die Zahl der Todesopfer infolge von Sekundenschlaf mehr doppelt so hoch liege. Wie die DGSM berichtete, nickte jeder vierte Autofahrer schon einmal hinter dem Steuer ein. Besonders Fahrten in den frühen Morgenstunden seien nach einer kurzen Nacht gefährlich.

13:01 Weitere Festnahme nach Terroranschlägen von Katalonien

Barcelona - Fünf Wochen nach den Terroranschlägen von Katalonien hat die spanische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 24-jährige Marokkaner mit Wohnsitz in Spanien soll Verbindungen zu den Attentätern gehabt haben, speziell zum mutmaßlichen Drahtzieher der Taten, dem Imam Abdelbaki Es Satty, teilte das Innenministerium im Madrid mit. Zudem soll er der Terrorzelle bei der Herstellung von Sprengsätzen geholfen haben. Die Festnahme erfolgte im ostspanischen Vinaròs nördlich von Valencia.

12:04 Wahl-O-Mat verzeichnet Rekordergebnis

Berlin - Zwei Tage vor der Bundestagswahl ist der Wahl-O-Mat im Internet mit mehr als 13,3 Millionen Nutzungen so oft wie noch nie zuvor genutzt worden, das teilte die Bundeszentrale für politische Bildung mit. Sie betreibt den Abstimmungsratgeber, der besonders junge Wähler für die Wahl mobilisieren und über politische Themen informieren soll. Wahlberechtigte können über den Wahl-O-Mat eigene politische Haltungen anhand von 38 Thesen mit denen der Parteien vergleichen.

12:01 Amoklauf: Gericht schickt Axt-Angreifer in die Psychiatrie

Düsseldorf - Nach dem blutigen Amoklauf mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat das Landgericht die dauerhafte Unterbringung des Täters in einer Psychiatrie angeordnet. Der 37-Jährige sei zur Tatzeit an Schizophrenie erkrankt und damit schuldunfähig, so der Vorsitzende Richter. Der Mann aus dem Kosovo stand wegen versuchten Totschlags in acht Fällen vor Gericht. Stimmen hätten ihm dies befohlen, hatte er einem Psychiater berichtet. Er habe dies getan, um von Polizisten erschossen zu werden.