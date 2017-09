Brandenburg Busse in Brandenburg und im Münsterland verunglückt

Nachrichten-Ticker

19:41 Busse in Brandenburg und im Münsterland verunglückt

Wittstock - Ein mit rund 70 Menschen besetzter Reisebus ist am Abend auf dem Weg von Berlin nach Hamburg verunglückt. Wie die Polizeidirektion Neuruppin mitteilte, gab es mindestens eine schwer verletzte Frau und mehrere Leichtverletzte. Bei einem schweren Busunfall auf einer Landstraße im münsterländischen Tecklenburg war ebenfalls heute eine Frau ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie der Kreis Steinfurt mitteilte.

19:39 Merkel will nach Wiederwahl Digitalisierung fördern

Berlin - Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel will den Ausbau der Digitalisierung in Deutschland zur Chefsache machen, falls sie die Bundestagswahl gewinnt. Das sagte sie auf die Frage eines Kindes bei einer "Kinderpressekonferenz" im CDU-Wahlkampfhaus in Berlin. Das Kind hatte gefragt, was Merkel sich in der nächsten Wahlperiode als Regierungschefin vornehme. Deutschland müsse noch schneller vorankommen beim Ausbau des Internets, sagte Merkel. Dazu wolle sie sich auch internationale Berater holen.

18:40 Regisseur Wenders mit "Hans-Ehrenberg-Preis" ausgezeichnet

Bochum - Der Filmregisseur, Autor und Produzent Wim Wenders ist in Bochum mit dem "Hans-Ehrenberg-Preis" ausgezeichnet worden. Wenders habe ein Werk geschaffen, das "uns herausfordert und das uns einlädt, hinzusehen, zu denken, zu fühlen und auch zu glauben", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm​, in seiner Laudatio. Wenders sei einer der bedeutendsten Filmkünstler der Gegenwart, hieß es in der Begründung der Jury.

18:39 Pendelbus-Unglück im Münsterland kostet eine Frau das Leben

Tecklenburg - Bei einem schweren Busunfall auf einer Landstraße im münsterländischen Tecklenburg ist eine Frau ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie der Kreis Steinfurt mitteilte. Der Pendelbus sollte Teilnehmer einer kirchlichen Großveranstaltung von einem Parkplatz im Ortsteil Ledde nach Tecklenburg bringen. Insgesamt waren 77 Menschen an Bord, als der Bus aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte.

17:22 Grüne und FDP liefern sich Fernduell um Platz drei

Berlin - Eine Woche vor der Bundestagswahl ist der Kampf um Platz drei hinter CDU/CSU und SPD voll entbrannt. Grüne und FDP beanspruchten bei Sonderparteitagen diese Position jeweils für sich. Sie riefen ihre Anhänger auf, um dieses Ziel zu erreichen. Sorge bereitet den etablierten Parteien zunehmend das Erstarken der AfD in den Umfragen. Nach diesen haben die Rechtspopulisten gute Chancen, aus dem Stand heraus drittstärkste Kraft im neuen Bundestag zu werden und damit womöglich die Opposition anzuführen.