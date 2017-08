Brandenburg Flugzeuge landen wegen Bombenentschärfung am BER-Terminal

Nachrichten-Ticker

04:51 Air-Berlin-Interessent Wöhrl und Ryanair-Chef kommen nach Berlin

Berlin - Das Ringen um die Zukunft der insolventen Air Berlin geht heute in eine neue Runde. Das Management der Fluggesellschaft empfängt in Berlin zum ersten Mal den Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl, der Air Berlin komplett übernehmen möchte. Wöhrl hat aber noch kein konkretes Kaufangebot vorlegt und die Bieterfrist endet am 15. September. Am Nachmittag will sich Ryanair-Chef Michael O'Leary bei einer Pressekonferenz in die Debatte um die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft einschalten. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums will auch Ryanair Air Berlin kaufen.

04:50 Louisiana rüstet sich für Fluten - Ausgangssperre in Houston

Houston - Nach bisher nicht da gewesenen Regengüssen in Texas zieht der Tropensturm "Harvey" weiter in Richtung Louisiana. Der Nachbarstaat, in der Gegend um New Orleans bereits im Jahr 2005 von Wirbelsturm "Katrina" verwüstet, rüstete sich in der Nacht für schlimme Regenfälle mit folgendem Hochwasser. In der texanischen Metropole Houston verhängte Bürgermeister Sylvester Turner am Abend eine Ausgangssperre, um Plünderern und Trickbetrügern keine Chance zu geben. US-Präsident Donald Trump hatte sich in der vom Hochwasser betroffenen Stadt Corpus Christi ein Bild von der Lage gemacht.

04:26 Heino steht zu seinem Imagewandel

Düsseldorf - Volksmusik-Barde Heino hat seinen Imagewandel zum Popsänger nicht bereut. "Natürlich sind da auch ein paar Ältere, denen das nicht gefallen hat, okay", sagte er der "Rheinischen Post". Er singe ja nicht für den Hausgebrauch, sondern wolle Erfolg haben. "Gegenüber der Schallplattenfirma habe ich ja auch eine Verpflichtung", sagte er weiter. "Aber im Grunde genommen hat mir der Imagewandel sehr gut getan." Für seinen 80. Geburtstag im kommenden Jahr schmiede er jetzt schon Pläne. "Ich habe noch ein paar Eisen im Feuer." Darüber dürfe er jetzt aber noch nicht reden.

04:09 Prozess wegen systematischen Pflegebetrugs - Millionenschaden

Düsseldorf - Der Skandal um den vermuteten millionenschweren Betrug mit Pflegeleistungen wird von heute an in Düsseldorf vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen neun Männer und Frauen wegen bandenmäßigen Betrugs erhoben. Die Vorwürfe werden in der Anklageschrift auf 1100 Seiten ausgeführt. Die Angeklagten sind zwischen 34 und 63 Jahre alt. Der Schaden wird von den Ermittlern auf mindestens 8,5 Millionen Euro beziffert. Die Angeklagten sollen bei Krankenkassen und Sozialämtern Geld für gar nicht oder nicht vollständig erbrachte Leistungen ergaunert haben.

03:35 Bürgermeister verhängt Ausgangssperre für Menschen in Houston

Houston - Der Bürgermeister der vom Hochwasser geplagten Millionenmetropole Houston in Texas hat eine Ausgangssperre für die Nacht verhängt. Sie gelte bis 5.00 Uhr Ortszeit am Morgen. Hintergrund seien kriminelle Machenschaften, vor allem von Plünderern. Teilweise hätten sich Kriminelle als Polizisten verkleidet und Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert, sagte Bürgermeister Sylvester Turner. In Houston und Umgebung ist im Zuge des Tropensturms "Harvey" in den vergangenen Tagen die Rekordmenge von 125 Zentimetern Regen gefallen.