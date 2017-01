Nachrichten-Ticker

23:16 Rebellen frieren Gespräche über Friedensverhandlungen ein

Damaskus - Mehrere wichtige syrische Rebellengruppen haben erklärt, sämtliche Gespräche über geplante Friedensverhandlungen einzufrieren. Damit protestieren sie gegen Verstöße gegen die Waffenruhe, die sie den Regierungstruppen vorwerfen. Die Milizen hätten sich an die landesweite Feuerpause gehalten, heißt es in einer Erklärung von zwölf Gruppen der Freien Syrischen Armee (FSA). Syriens Regime und seine Verbündeten hätten diese hingegen immer wieder gebrochen. Die geplanten Friedensgespräche sollen eigentlich Mitte Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden.

22:56 Niederländer Michael van Gerwen ist Darts-Weltmeister 2017

London - Topfavorit Michael van Gerwen hat zum zweiten Mal den Titel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London gewonnen. Der 27 Jahre alte Niederländer bezwang Titelverteidiger Gary Anderson im Finale deutlich mit 7:3 und entthronte damit den Schotten, nachdem dieser 2015 und 2016 im Alexandra Palace triumphiert hatte. In einer nur zu Beginn packenden Partie setzte sich der Weltranglistenerste nach gut eineinhalb Stunden durch und darf sich über ein Preisgeld von umgerechnet rund 410 000 Euro freuen.

22:56 Ungewöhnliche Bestellung bringt Imbiss weltweite Aufmerksamkeit

Belfast - "Einfach nur verrückt": So bezeichnet Alan Feeley den Medienrummel um seinen Fish-and-Chips-Laden im nordirischen Belfast. Seit er vergangene Woche einen Bestellauftrag auf die Facebook-Seite seines Ladens gestellt hat, steht das Telefon nicht mehr still. Die Bestellung, die so große Aufmerksamkeit hervorruft, stammt von einer jungen Frau. "Können Sie bitte bei Spar vorbeifahren und mir Benylin Erkältungs- und Grippetabletten mitbringen? Ich bestelle nur etwas zu essen, damit ich die Tabletten bekomme. Ich bin todsterbenskrank." Ein Mitarbeiter fuhr schließlich los und brachte ihr die Medikamente.

22:50 Kuba ehrt Fidel Castro mit Militärparade

Havanna - In Kuba ist der verstorbene Revolutionsführer Fidel Castro mit einer großen Militärparade geehrt worden. Militäreinheiten und Milizen marschierten auf dem Revolutionsplatz in Havanna auf - zum 58. Jahrestag des Siegeseinzugs der Guerilla unter Führung Castros in Santiago de Cuba. Die militärische Feier erinnert auch an den 60. Jahrestag der Landung der ersten 82 Revolutionäre unter Führung von Castro und Ernesto "Che" Guevara an Bord der Yacht "Granma" auf Kuba.

21:55 Von Böllern erschreckt: Pferde rennen auf Autobahn - Unfall

Moers - Aufgeschreckt von Silvesterböllern sind zwei Pferde in Nordrhein-Westfalen auf die A40 gerannt und haben einen schweren Unfall verursacht. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und kollidierte frontal mit den Tieren. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die beiden Pferde überlebten den Zusammenstoß nicht. Von wem die Böller geworfen wurden und ob der Werfer absichtlich auf die Pferde gezielt hatte, ist noch unklar.