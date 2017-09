Brasilien Militär besetzt Favela - Kriegsszenen in Rio

19:44 Zentralrat: AfD könnte auch gegen Juden Stimmung machen

Berlin - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, befürchtet, dass sich die AfD in Zukunft auch gegen Menschen jüdischen Glaubens wenden könnte. "Es ist eine Partei, die gegen Minderheiten Stimmung macht", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Im Moment richte sich das vorwiegend gegen Muslime. Aber es könnte auch andere Minderheiten treffen.

19:43 Zehntausende protestieren in Paris gegen Macrons Reform

Paris - In Paris haben Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform von Staatspräsident Emmanuel Macron protestiert. Das berichteten der Nachrichtensender BFMTV und andere französische Medien. Der Linksaußenpolitiker Jean-Luc Mélenchon hatte zu der Demonstration aufgerufen. Er sprach von einem Erfolg. "Die Schlacht ist nicht vorbei, sie beginnt", rief er vor der Menschenmenge an der Place de la République im Osten der Hauptstadt. Die Regierung veröffentlichte heute die Verordnungen für die Reform und setzte sie damit in Kraft.