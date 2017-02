Nachrichten-Ticker

05:49 Unions-Spitzen wollen sich auf Wahlkampf einschwören

München - Angesichts des SPD-Höhenflugs in Umfragen und der schwierigen internationalen Lage wollen CDU und CSU sich heute und morgen auf einen gemeinsamen Bundestagswahlkampf einschwören. Am Nachmittag kommen die Unions-Spitzen in der CSU-Zentrale in München zusammen, um einen Schlussstrich unter ihren Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik zu ziehen. Auf das Treffen der Unions-Spitzen folgt am Montag eine gemeinsame Sitzung beider Parteipräsidien, auf der Merkel auch von der CSU wieder als gemeinsame Kanzlerkandidatin ausgerufen werden soll.

05:47 Vorläufig keine Freilandeier mehr aus dem Norden

Schwerin - Freilandeier aus dem Norden Deutschlands sind von Montag an erst mal passé. Wegen der Stallpflicht aufgrund der Vogelgrippe endet die Zwölf-Wochen-Frist, in der Erzeuger die Eier noch als Freilandeier verkaufen konnten, obwohl die Hennen nicht mehr ins Freie durften. Mecklenburg-Vorpommern war im November das erste Bundesland, in dem eine flächendeckende Stallpflicht verhängt wurde. Schon zuvor hatten Landkreise in Schleswig-Holstein das Geflügel in die Ställe verbannt, nachdem das hochansteckende H5N8-Virus bei toten Wildvögeln entdeckt worden war.

04:49 Einreiseverbot gestoppt: Trump-Regierung geht in Berufung

Washington - Der erbitterte Rechtsstreit um Donald Trumps Einreiseverbote geht in die nächsthöhere Instanz. Nach einer vorläufigen Blockade der Visa-Sperre für viele Muslime durch einen Bundesrichter in Seattle rief die US-Regierung ein Berufungsgericht an - eine inhaltliche Begründung sollte folgen. Sollte ihr Antrag Erfolg haben, könnte Präsident Trump sein zwangsgestopptes Einreiseverbot sofort wieder in Kraft setzen. Wann die Berufungsinstanz in San Francisco entscheiden wird ist noch unklar.

04:49 Tödliche Unfälle im Haushalt nehmen weiter zu

Bochum - 9815 Menschen sind 2015 bei Unfällen im Haushalt ums Leben gekommen - fast 800 mehr als im Vorjahr. Das teilte die Minijob-Zentrale auf der Grundlage von Daten der Landesstatistikämter mit. Das Risiko eines tödlichen Unfalls ist damit dort ungleich höher als im Straßenverkehr, wo im gleichen Jahr 3459 Menschen bei Unfällen starben. Hintergrund ist laut Fachleuten das steigende Durchschnittsalter der Deutschen: Alte Menschen seien wegen nachlassender Muskel- und Sehkraft im Haushalt besonders sturzgefährdet.

03:50 Trump über Putin: "Ich respektiere ihn"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich in einem neuen Interview zu seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geäußert. "Ich respektiere ihn", sagte er dem Sender Fox News nach dessen eigenen Angaben. Er respektiere eine Menge Leute. Das heiße aber nicht, dass er auch mit ihnen auskomme. Auf den Einwurf von Interviewer Bill O'Reilly, dass Putin doch "ein Mörder" sei, sagte Trump: "Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?"