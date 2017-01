Nachrichten-Ticker

05:51 Teile der Union gegen Gesetzentwurf für Lohngerechtigkeit

Berlin - In der Union mehrt sich die Kritik an dem Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Das ist und bleibe ein Bürokratiemonster", sagte Fraktions-Vize Michael Fuchs der "Passauer Neuen Presse". Die neuen Auskunfts- und Berichtspflichten würden erhebliche Kosten in den Unternehmen verursachen. Laut dem Entwurf von Familienministerin Manuela Schwesig sollen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten das Recht erhalten, Angaben über die Bezahlung einer Vergleichsgruppe zu erhalten.

05:47 Philippinen wollen Anti-Baby-Pillen gratis verteilen

Manila - Auf den Philippinen sollen mehrere Millionen arme Frauen die Anti-Baby-Pille und anderen Verhütungsmittel künftig gratis erhalten. Präsident Rodrigo Duterte unterzeichnete dazu einen entsprechenden Erlass. Erwartet wird, dass die katholische Kirche heftigen Widerstand leistet. Die Philippinen sind das einzige Land in Südostasien mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit. Nach einer UN-Studie ist der Inselstaat auch das einzige Land in der Region, in der die Zahl der Teenager-Schwangerschaften noch steigt.

04:43 Neue Flüchtlingsamts-Chefin wird in ihr Amt eingeführt

Nürnberg - Seit Anfang des Jahres schon führt Jutta Cordt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Heute wird sie von Bundesinnenminister Thomas de Maizière offiziell in das Präsidentenamt eingeführt. Bei dem Festakt wird zugleich der bisherige Leiter des Amtes, Frank-Jürgen Weise verabschiedet. Cordt hat bereits angekündigt, dass die Mitarbeiterzahl weiter hoch gehalten werden müsse. Auch wenn der Rückstand abgebaut sei, müssten viele Verfahren später erneut überprüft werden. Zudem müsse das Amt darauf vorbereitet sein, dass die Flüchtlingszahlen wieder steigen.

04:43 SPD-Fraktionsklausur zu innerer Sicherheit

Berlin - Die Bürger sind nach Flüchtlingskrise und dem Berliner Terroranschlag tief verunsichert - welche Antworten die Politik im Wahljahr darauf geben sollte, darüber berät von heute an in Berlin die SPD-Bundestagsfraktion. Neben der Debatte über die innere Sicherheit will die SPD über Maßnahmen reden, wie soziale Probleme verringert werden können. Dazu zählen der Wohnungsbau und die Steuerpolitik. Generalsekretärin Katarina Barley sagte zuletzt, die soziale Gerechtigkeit sei der "Markenkern der SPD". Die Klausur geht am Freitag zu Ende.

04:43 Kaum Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Nordafrika

Berlin - Im vergangenen Jahr sind abgelehnte Asylbewerber aus Nordafrika kaum abgeschoben worden. In den Monaten Januar bis November sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums 368 Menschen in eines der nordafrikanischen Länder abgeschoben worden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte im gleichen Zeitraum jedoch 8363 Asylanträge aus diesen Ländern ab. Die tatsächliche Durchsetzung einer bestehenden Ausreisepflicht scheitere in der Praxis oftmals an verschiedenen Hemmnissen, teilte das Bundesinnenministerium mit.