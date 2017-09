Bundestagswahlkampf Die kleinen Parteien bieten das bessere "Duell"

Nachrichten-Ticker

07:12 Nahles will Merkel Heuchelei nachweisen

Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will Kanzlerin Angela Merkel in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Wahl Heuchelei nachweisen. Wenig glaubwürdig sei etwa ihr Versprechen, mehr gegen Langzeitarbeitslosigkeit zu tun, sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Heute findet im Bundestag die wohl letzte Plenumssitzung vor der Bundestagswahl statt. Merkel hatte im TV-Duell mit SPD-Herausforderer Martin Schulz gesagt, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit hätten sich die Union und sie selbst fest vorgenommen.

07:08 Lkw fährt in Unfallstelle - zwei Feuerwehrleute sterben

Brandenburg an der Havel - Zwei Feuerwehrmänner sind bei einem Einsatz auf der Autobahn 2 tödlich verunglückt. Die Helfer wurden am frühen Morgen zu einem Unfall bei Brandenburg an der Havel gerufen, wie die Polizei mitteilte. Ein von hinten kommender Lkw-Fahrer erkannte die Unfallstelle offenbar zu spät, erfasste ein Polizeiauto, geriet ins Schleudern und prallte gegen ein Feuerwehrauto. Dieses kippte und fiel auf die zwei Einsatzkräfte. Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

06:08 Masern-Virus greift in diesem Jahr wieder verstärkt um sich

Berlin - In Deutschland sind in diesem Jahr schon mehr als zweieinhalb mal so viele Masern-Fälle gemeldet worden wie im gesamten Vorjahr. 860 Menschen erkrankten nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) nachweislich an dem hochansteckenden Virus. Im gesamten Vorjahr gab es demnach 325 Masern-Infektionen. Am stärksten betroffen ist in diesem Jahr das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, vor allem die Städte Duisburg und Essen. Bei Masern-Ausbrüchen gibt es laut RKI große jährliche und regionale Schwankungen.

06:07 BAMF: Nur noch 50 000 anhängige Fälle bis Jahresende

Nürnberg - Bis Ende des Jahres will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Zahl der anhängigen Verfahren auf rund 50 000 verringert haben. Das sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg. Diese Zahl sei ein "normaler Umlaufbestand" für die Behörde, denn "auf Null werden wir nie sein". Denn immer wieder fehlten bei Asylverfahren Pässe oder andere Dokumente, was die Bearbeitung verzögere. Bereits im Mai habe das Bundesamt wieder eine Art Normalbetrieb erreicht, sagte Cordt.

04:56 Nach Atomtest Nordkoreas: Südkorea setzt Militärübungen fort

Seoul - Nach dem jüngsten Atomtest durch Nordkorea setzt Südkorea seine Demonstration militärischer Stärke fort. Kriegsschiffe hätten Schießübungen im Japanischen Meer durchgeführt, teilte die Marine mit. Zweck des Manövers sei es gewesen, sofort auf potenzielle Provokationen Nordkoreas antworten zu können. An den Übungen hätten unter anderem eine 2500-Tonnen-Fregatte, Raketenschiffe und Schnellboote teilgenommen. Von Mittwoch bis Samstag sollen weitere Marineübungen vor der Südküste der koreanischen Halbinsel erfolgen.