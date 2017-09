Champions League BVB verliert erstes Schlüsselspiel - 1:3 bei Tottenham

Nachrichten-Ticker

23:22 Macron begrüßt Junckers Europa-Rede

Paris - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Jean-Claude Junckers Staßburger Europa-Rede begrüßt. Sie enthalte "viele ehrgeizige Vorschläge" und fordere zum Handeln bereits in den kommenden Monaten auf, hieß es am Abend aus Pariser Élyséekreisen. Macron hob unter anderem die Besteuerung von großen Internetunternehmen hervor, zu der es bereits eine gemeinsame Initiative von Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien gebe. Per Twitter teilte Macron mit, er freue sich über die Unterstützung Junckers für Bürger-Versammlungen in der EU.

23:19 Wall Street: S&P 500 erreicht mit Mühe erneut Rekordhoch

New York - An der Wall Street hat der S&P 500 seine Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Der breit aufgestellte Index schleppte sich auf eine neuerliche Bestmarke, schloss aber letztlich nur minimal höher. Der S&P 500 legte um 0,08 Prozent auf 2498,37 Punkte zu und schloss damit auf Rekordhoch. Der US-Leitindex Dow Jones rückte um 0,18 Prozent auf 22 158,18 Punkte vor. Der Kurs des Euro geriet nach Preisdaten aus den USA unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1884 US-Dollar.

23:00 Leipzig 1:1 bei Champions-League-Debüt, BVB verliert 1:3

Leipzig - RB Leipzig musste sich bei seine Premiere in der Fußball-Champions League am Abend gegen den AS Monaco mit einem 1:1 begnügen. Emil Forsberg machte nach 33. Minuten den ersten Europapokal-Treffer der Leipziger Vereinsgeschichte. Nur eine Minute später aber glich Youri Tielemans aus. Borussia Dortmund ist mit einer Enttäuschung in die Königsklasse gestartet. Der BVB verlor bei Tottenham Hotspur mit 1:3. Die Tore für die Engländer erzielten Heung-Min Son und zweimal Harry Kane. Der Neu-Dortmunder Andrej Jarmolenko sorgte für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

22:27 Bericht: Lauda und Condor bieten gemeinsam für Air Berlin

Berlin - Im Bieterrennen um Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin hat sich offenbar eine neue Allianz gebildet. Einem Bericht der österreichischen Tageszeitung "Kurier" zufolge will Ex-Rennfahrer Niki Lauda gemeinsam mit der Airline Condor für 38 Maschinen der Air Berlin und ihrer Tochter Niki ein Angebot abgeben. Die Offerte in noch ungenannter Höhe werde am Freitag beim Insolvenzverwalter abgegeben, kündigte Lauda an. Der Gründer und frühere Besitzer der Niki will 51 Prozent des Konsortiums übernehmen und künftig ausschließlich touristische Ziele anfliegen.

21:59 Mehr als 2,4 Millionen Kinder brauchen nach "Irma" Hilfe

New York - Mehr als 2,4 Millionen Kinder in der Karibik brauchen nach dem verheerenden Hurrikan "Irma" dringend humanitäre Unterstützung. Diese Zahl könne noch weiter ansteigen, da es noch nicht auf allen Inseln einen kompletten Überblick über die Schäden gebe, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit. Zudem gebe es Sorge vor dem Ausbruch von Krankheiten. Die Kinder in der Region seien aufgrund des schrecklichen Ausmaßes der Zerstörungen jetzt einem großen Risiko ausgesetzt, sagte Unicef-Managerin María Cristina Perceval. Unter anderem seien auch dutzende Schulen zerstört.