Champions League Zurück in die Zukunft: BVB vor Wiedersehen mit Wembley

Nachrichten-Ticker

16:06 Mercedes verlängert Vertrag mit Bottas für 2018

Singapur - Der Finne Valtteri Bottas fährt auch in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1. Der deutsche Rennstall verlängerte heute vor dem Grand Prix in Singapur den Vertrag mit dem 28-Jährigen, der am Jahresende ausläuft. Bottas war als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg vor dieser Saison als Teamkollege von Lewis Hamilton in den zweiten Silberpfeil gewechselt. "Die Chemie und die Dynamik zwischen Valtteri und Lewis stimmen und das ist genau das, was wir brauchen, um gegen unsere Konkurrenten zu bestehen", sagte Teamchef Toto Wolff.

16:03 Studie: Jahrzehntelang Missbrauch und Gewalt in katholischem Internat

Köln - In einem katholischen Internat in der Eifel haben kirchliche Mitarbeiter über Jahrzehnte Jungen gequält und missbraucht. Zu diesem Ergebnis kommt ein wissenschaftlicher Bericht im Auftrag des Erzbistums Köln, der heute vorgestellt wurde. Demnach gab es am Collegium Josephinum in Bad Münstereifel bis in die 1970er Jahre hinein Gewalt und ein "System des Machtmissbrauchs". Kardinal Rainer Maria Woelki sagte, die Ergebnisse seien schockierend. Als Folge der Studie seien bereits gegen zwei beschuldigte Priester personalrechtliche Konsequenzen gezogen worden, so das Erzbistum.

15:57 Fahnder hatten direkten Chat-Kontakt mit Münchner Amokläufer

München (dpa) – Die Frankfurter Zollfahndung soll schon lange vor dem tödlichen Amoklauf am Münchner Olympia-Einkaufszentrum direkten Kontakt mit dem Täter gehabt haben. Ein von den Fahndern übernommener Account in einem illegalen Darknet-Forum habe im Juli 2015 mit dem Amokläufer David S. kommuniziert, der dort unter dem Pseudonym "Maurächer" auftrat. Das trugen Nebenkläger im Prozess gegen den Waffenlieferanten in einem Beweisermittlungsantrag vor. "Maurächer" alias David S. hatte am 22. Juli 2016, also gut ein Jahr später, in München neun Menschen erschossen und sich selbst das Leben genommen.

15:47 Air Berlin hofft auf stabilen Flugbetrieb am Donnerstag

Berlin - Nach zahlreichen Flugausfällen können sich Passagiere der Air Berlin morgen wieder auf einen normalen Betrieb der insolventen Airline einstellen. Gestern und heute waren rund 200 Flüge ausgefallen, weil etliche Piloten sich krankgemeldet hatten. Gegen Mittag gab es dann die Entwarnung, dass viele Crews an ihre Arbeitsplätze zurückkehrten. Die Beschäftigten fürchten um ihre Einkommen und Arbeitsplätze, wenn Air Berlin wie geplant zerschlagen wird. Vorstandschef Thomas Winkelmann und auch die Bundesregierung appellierten an die Piloten, zur Arbeit zurückzukehren.

10:21 CDU lehnt zweites TV-Duell ab

Berlin - Die CDU lehnt die Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nach einem zweiten TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel ab. Aus der CDU-Zentrale hieß es, zu dem Thema sei alles gesagt. Schulz hatte in der ZDF-Sendung "Klartext" am Dienstagabend beklagt, im Schlagabtausch mit Merkel am 3. September seien viele Punkte, die die Bürger bewegten, gar nicht angesprochen worden. Deshalb habe er Merkel einen Brief geschrieben und Sie aufgefordert, ein nächstes Duell mit ihm zu machen.