Chance für Werner Löw setzt auf Weltmeister als Fixpunkte

Prag - Joachim Löw wird im ersten Länderspiel des Jahres voll auf die zurückkehrenden Weltmeister setzen. "Sie sind die Fixpunkte", erklärte der Bundestrainer einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr) gegen Tschechien.

Löw will in Prag die im Sommer pausierenden Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil wieder in die Startelf stellen, dazu die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector. Im Tor wird Marc-André ter Stegen beginnen, verriet der DFB-Chefcoach: "Sonst gibt es noch einige Fragezeichen."

Den Leipziger Timo Werner nannte Löw am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Prager Teamhotel als ersten Kandidaten für die Besetzung im zentralen Angriff. "Er hat beim Confed Cup gut gespielt und ist auch gut in die Saison gekommen", erklärte der Bundestrainer.

Nur drei Positionen ließ Löw offen. Als zweiter Innenverteidiger dürfte der zum FC Chelsea gewechselte Antonio Rüdiger spielen. Für den wegen einer Kniereizung fehlenden Sami Khedira könnte der Neu-Bayer Sebastian Rudy auflaufen. Und im linken offensiven Mittelfeld ist Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler die naheliegende Lösung.

Löw will in Prag und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen mit seinem Team "die weiße Weste behalten". Deutschland führt mit sechs Siegen die WM-Qualifikationsgruppe C an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Tschechien: Vaclik (FC Basel/28 Jahre/15 Länderspiele) - Kaderabek (1899 Hoffenheim/25/28), Suchy (FC Basel (29/32), Kalas (FC Fulham/24/7), GebreSelassie (Werder Bremen/30/43) - Darida (Hertha BSC/27/45), Soucek (Slavia Prag (22/3) - Jankto (UdineseCalcio/21/4) - Dockal (HenanJianye/28/33), Krejci (FC Bologna/25/35) - Krmencik (Viktoria Pilsen/24/6)

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/25/14) - Kimmich (Bayern München/22/20), Rüdiger (FC Chelsea/24/17), Hummels (FC Bayern München/28/57), Hector (1. FC Köln/27/33) - Rudy (FC Bayern/27/20), Kroos (Real Madrid/27/76) - Müller (Bayern München/27/85), Özil (FC Arsenal/28/84), Draxler (Paris Saint-Germain/23/35) - Werner (RB Leipzig/21/6)

Schiedsrichter: Karasew (Russland)