06:56 Polizei laut Gewerkschaft bundesweit mit 22 Millionen Überstunden

Berlin - Die deutschen Polizisten haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei im vergangenen Jahr so viele Überstunden gemacht wie noch nie: 22 Millionen. Das waren zwei Millionen mehr als 2015, berichtet die "Bild"-Zeitung. Gewerkschaftschef Oliver Malchow sagte dem Blatt, die Zahl der Überstunden entspreche der Arbeitskraft von 9000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund. Bei der Bundespolizei sind bereits 3000 zusätzliche Stellen eingeplant. Allerdings werden sie nicht vor 2019 ausgebildet sein.

06:54 Mehr als jeder Zweite fühlt sich von Terror und Kriminalität bedroht

Köln - Mehr als jeder Zweite in Deutschland sieht sich einer Umfrage zufolge durch Terror und Kriminalität in Gefahr. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben jeweils mehr als 50 Prozent an, sich von Anschlägen, Wohnungseinbrüchen, Taschendiebstählen, Trickbetrug, Internetkriminalität oder körperlicher Gewalt "eher bedroht" oder "sehr bedroht" zu fühlen. Beim Thema Cyberkriminalität gaben das sogar insgesamt 63 Prozent an.