Nachrichten-Ticker

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat der schon in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt. Teil der Resolution sind auch Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung, um das Land aus dem andauernden Bürgerkrieg zu führen. Russland hatte die Resolution vorlegt, sie wurde in New York einstimmig angenommen. Humanitäre Helfer sollen schnellen und sicheren Zugang zur Bevölkerung bekommen. Mehrere syrische Rebellengruppen warfen den Regierungstruppen vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen, und drohten mit neuen Kämpfen.

20:04 Die Lottozahlen

Gewinnzahlen: 27 - 29 - 37 - 42 - 45 - 47 Superzahl: 3 Spiel 77: 5 5 8 4 4 2 1 Super 6: 5 0 9 8 9 9 Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat der schon in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt. Zudem bekräftigt die von Russland vorgelegte, einstimmig in New York angenommene Resolution die Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung, um das Land aus seinem fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg zu führen.

New York - Trotz russischer Hoffnungen auf einen raschen Beschluss im UN-Sicherheitsrat zur Waffenruhe in Syrien hat sich die geplante Abstimmung verzögert. Die von Moskau vorgelegte Resolution soll der Waffenruhe zustimmen und Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung bekräftigen. Ziel ist, Syrien aus Bürgerkrieg zu führen. Außerdem soll sie humanitären Helfern dauerhaften und sicheren Zugang zur notleidenden Bevölkerung verschaffen. Ob es noch heute zu einer Abstimmung kommen würde, war zunächst unklar.

18:51 Milliarden begrüßen 2017 - starke Sicherheitsvorkehrungen vielerorts

Berlin - Das neue Jahr nimmt Fahrt auf: Im Pazifik-Raum und in Fernost sind schon mehr als 1,5 Milliarden Menschen in das neue Jahr gerutscht. Um 14 Uhr deutscher Zeit erlebten Feiernde im Hafen von Sydney ein gigantisches Feuerwerk. In Tokio ließen die Menschen Punkt Mitternacht Hunderte weiße Ballons in die Luft steigen. Als Erste hatten die Menschen auf Samoa das neue Jahr begrüßt. Punkt 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit begann dort 2017. London, Paris und Berlin rüsteten sich mit Sicherheitsvorkehrungen für die Feiern.