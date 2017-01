Nachrichten-Ticker

14:03 Gauck fordert internationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat eine bessere internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus gefordert. Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps erinnerte er an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und sagte: "Der Terror, der uns an vielen Orten der Welt und nun auch im eigenen Land getroffen hat, zielt auf unsere Werte, auf unsere Lebensweise." Keine noch so gesicherte Grenze der Welt werde uns vor Terror und politischen Umwälzungen nahezu überall auf der Welt schützen können, sagte Gauck. Deshalb müsse man bei der Bewältigung dieser Krisen zusammenarbeiten.

13:53 Evakuierungen wegen Gasaustritts in Mannheim

Mannheim - Wegen eines Gasaustritts im Zentrum von Mannheim hat die Feuerwehr Wohnungen und Geschäfte geräumt. Der Strom wurde abgestellt, etwa 50 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Den Behörden zufolge herrschte Explosionsgefahr. Der Energieversorger MVV sperrte eine Zuleitung, wodurch ein Entweichen des Gases eingedämmt wurde. "Es tritt praktisch kein Gas mehr aus", sagte ein MVV-Sprecher am frühen Nachmittag. Es handele sich um normales Gas, wie es in Haushalten verwendet werde. Die undichte Leitung in einer Straße werde zur Reparatur freigelegt.

13:14 Große Mehrheit für Gleichstellung von Schwulen und Lesben

Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen findet, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle weiter diskriminiert werden, und fordert ihre komplette rechtliche Gleichstellung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Demnach stimmen 83 Prozent der Aussage zu, Ehen zwischen zwei Frauen oder zwei Männern sollten erlaubt sein. Die Umfrage zeigt aber auch, dass auch abwertende Einstellungen gegenüber Schwulen und Lesben noch weit verbreitet sind. So bezeichneten es 38 Prozent als unangenehm, wenn zwei Männer in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen.

12:57 Gedenken an Opfer des Terroranschlags in Abgeordnetenhaus

Berlin - Fast vier Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat das Abgeordnetenhaus in einer Gedenkminute der Opfer gedacht. "Der Terror ist in Berlin angekommen", sagte der Parlamentspräsident Ralf Wieland. Die Bedrohung habe das Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Doch die Hauptstadt dürfe sich Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht nehmen lassen. Die Opfer dürften nicht vergessen werden. Bei dem Anschlag eines Islamisten mit einem Lastwagen waren am 19. Dezember 12 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden verletzt.

12:50 Staatsakt für verstorbenen Altbundespräsidenten Herzog am 24. Januar

Berlin - Der Staatsakt für den verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog ist für den 24. Januar im Berliner Dom angesetzt. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Herzog war am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Zuletzt hatte die Bundesrepublik im September 2016 mit einem Staatsakt von Altbundespräsident Walter Scheel Abschied genommen.