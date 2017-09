China Mehr als 1,3 Tonnen Elfenbein in Vietnam beschlagnahmt

Nachrichten-Ticker

06:46 "Friedenspapst" Franziskus begeistert in Kolumbien empfangen

Bogotá - Mehr als eine halbe Million Menschen haben Papst Franziskus in Kolumbien einen begeisterten Empfang bereitet. Bereits bei der Landung in der Hauptstadt Bogotá stand das den Besuch dominierende Thema des historischen Friedensprozesses im Mittelpunkt. Dutzende Kriegsopfer in Rollstühlen begrüßten den Papst, der sie umarmte. Bei der Fahrt mit dem Papamobil in die Stadt gab es zeitweise kein Durchkommen mehr, die Sicherheitsleute reagierten sichtbar nervös. Franziskus will in Kolumbien unter anderem den historischen Friedensprozess und die Aussöhnung miteinander stärken.

06:15 Studie: Deutschland verfehlt Klimaziel klarer als gedacht

Berlin - Deutschland verpasst sein selbst gesetztes Klimaschutzziel 2020 einer Studie zufolge noch deutlicher als angenommen - vorausgesetzt, es bleibt beim heutigen Kurs. Im Zieljahr würden voraussichtlich 50 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen, als der sogenannte Projektionsbericht der Bundesregierung vorhersage, heißt es in einer Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gründe dafür seien etwa die gewachsene Bevölkerung, ein stärkeres Wirtschaftswachstum und der günstige Ölpreis.

06:09 "Irma" im Anmarsch: Evakuierungen in Miami angeordnet

Miami - Wegen Hurrikan "Irma" haben die Behörden für Teile der Millionenstadt Miami im Süden der USA Zwangsevakuierungen angeordnet. Der extrem starke Wirbelsturm bewegt sich durch die Karibik auf den US-Bundesstaat Florida zu und könnte dort in der Nacht auf Sonntag auf Land treffen. Bisher hat "Irma" in der Karibik sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm der stärksten Kategorie fünf habe auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin darüber hinaus schwere Schäden angerichtet, sagte Präfekt Eric Maire. Das gesamte Ausmaß sei noch unklar.

06:07 Mehr als 1,3 Tonnen Elfenbein in Vietnam beschlagnahmt

Hanoi - In Vietnam sind mehr als 1,3 Tonnen Elfenbein aus Afrika beschlagnahmt worden. Das Elfefantenhorn wurde vom Zoll im Hafen von Ho-Chi-Minh-Stadt an Bord eines Frachters entdeckt, der aus dem westafrikanischen Staat Benin kam, wie die Behörden mitteilte. Vermutet wird, dass es zum Weitertransport nach China bestimmt war. Vietnam ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für Elfenbein, das dann illegal in die Volksrepublik weiterverkauft wird. Pro Kilogramm werden in dem südostasiatischen Land Preise bis zu umgerechnet etwa 1000 Euro gezahlt.

04:36 EU: Treffen der Außen- und Verteidigungsminister in Estland

Tallinn - Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen heute zu informellen Gesprächen in der estnischen Hauptstadt Tallinn zusammen. Bei einer gemeinsamen Sitzung wollen sie am Mittag über die Pläne zum Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigsunion beraten. Diese sehen unter anderem eine ständige strukturierte Zusammenarbeit und eine engere Kooperation bei Rüstungsprojekten vor. Die Außenminister tagen nach der gemeinsamen Sitzung mit den Verteidigungsministern noch bis Freitag zu anderen Themen.