China Trumps Chefstratege Bannon: USA im Handelskrieg mit China

Nachrichten-Ticker

21:53 Putin ruft zu gemeinsamen Terrorkampf auf

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Barcelona die Bereitschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror bekräftigt. "Der Vorfall bestätigt einmal mehr die Notwenigkeit, dass die gesamten Weltengemeinschaft sich im kompromisslosen Kampf gegen die Kräfte des Terrors vereinigen muss", schrieb der russische Präsident an den spanischen König Felipe VI. "Wir verurteilen entschieden dieses brutale und zynische Verbrechen gegen friedliche Bürger."

21:49 Papst Franziskus betet für die Opfer von Barcelona

Rom - Nach dem Terroranschlag in Spanien hat Papst Franziskus den Opfern seine Anteilnahme ausgedrückt. Papst Franziskus verfolge mit "großer Sorge", was in Barcelona passiere, erklärte Vatikan-Sprecher Greg Burke am Abend. "Der Papst betet für die Opfer dieses Attentates und möchte dem ganzen spanischen Volk seine Nähe ausdrücken, besonders den Verletzten und den Familien der Opfer." Auf der berühmten Flaniermeile Las Ramblas war ein Lieferwagen am Nachmittag in Menschen gerast. Mindestens ein Dutzend Menschen wurde getötet und etwa 80 verletzt.

21:46 de Maizière: Terror zeigt erneut seine hässliche Fratze

Berlin - Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière den Opfern seine Anteilnahme ausgedrückt. "Ich bin tief erschüttert über die schrecklichen Nachrichten aus Barcelona. Erneut hat der Terror seine hässliche Fratze gezeigt", wird der Minister am Abend in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. "In tiefer Trauer bin ich bei den Opfern und deren Angehörigen. Unsere Solidarität gilt dem ganzen spanischen Volk."

21:33 IS reklamiert Terroranschlag von Barcelona für sich

Kairo - Die IS-Terrormiliz hat laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona für sich reklamiert. Einer "der Soldaten des Islamischen Staates" habe die Tat ausgeführt, meldete Amak im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen.

21:22 Anschlag in Barcelona: Zwei Festnahmen - 12 Tote

Barcelona - Nach dem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona sind nach Angaben des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont zwei Verdächtige festgenommen worden. Bei dem Attentat seien mindestens ein Dutzend Menschen getötet und etwa 80 verletzt worden, sagte er am Abend in Barcelona vor der Presse.