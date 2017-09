Überraschungssieg durch Stebe Deutsches Davis-Cup-Team 1:0 in Portugal vorne

Oeiras - Nach der Rückkehr von Boris Becker in die deutsche Box hat Cedrik-Marcel Stebe sein erstes Davis-Cup-Match seit fünf Jahren doch noch gewonnen.

Vor rund 500 Zuschauern im Clube de Ténis do Jamor am Rande von Lissabon setzte sich Stebe überraschend gegen Joao Sousa 4:6, 6:3, 6:3, 6:0 durch. Der Weltranglisten-90. brachte die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis Bundes ohne das Top-Trio Alexander Zverev, Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber in der Relegationspartie in Portugal 1:0 in Führung.

Für das zweite Einzel des Tages waren anschließend die neue deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff und Pedro Sousa, der mit dem portugiesischen Spitzenspieler nicht verwandt ist, nominiert. Nach 2:36 Stunden verwandelte Stebe seinen zweiten Matchball, umarmte Bundestrainer Michael Kohlmann und klatschte mit Becker ab.

Damit gelang der DTB-Auswahl der erste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der Verlierer der Partie auf Sand in Oeiras steigt in die Europa/Afrika-Gruppe ab, der Sieger spielt im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten 16 Nationen. Für Portugal wäre es der erste Aufstieg, für Deutschland der erste Abstieg seit 2003. Nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit 2004 zählt die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes seit 2005 ununterbrochen zur Weltgruppe.

Nach einem guten Start und einem schnellen 3:0 geriet Stebe gegen den 33 Plätze besser notierten Sousa mit 4:6, 1:3 in Rückstand. Bei seiner Premiere als neuer Head of Men's Tennis hatte Becker nach den Nationalhymnen und dem Einspielen kurz vor dem Match den Platz verlassen, um Struff auf dessen Partie vorzubereiten.

Erst am Anfang des zweiten Satzes kehrte Becker auf die Tribüne zurück und setzte sich zum deutschen Betreuerstab auf die Steinbänke. Mal erhob er sich nach einem Punktgewinn, mal applaudierte er, mal gestikulierte er oder ahmte eine Rückhand nach.

Sousa unterliefen bei extrem heftigem Wind mehr und mehr Fehler. Als er im dritten Satz das Break zum 2:3 kassierte, schlug er wütend den Ball in den Himmel und kassierte dafür eine Verwarnung. Cool und selbstbewusst, als hätte es die vier Jahre voller Verletzungen und Rückschläge nicht gegeben, zermürbte Stebe seinen Gegenüber.

Der 26-Jährige hatte bei seiner Davis-Cup-Premiere 2012 in Hamburg gegen Australien durch einen Sieg gegen Altstar Lleyton Hewitt den entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt geholt. In den vergangenen Jahren jedoch wurde er immer wieder zurückgeworfen, stürzte in der Weltrangliste hinter Position 1000 zurück und wurde zwischenzeitlich gar nicht mehr in der Branchenwertung geführt.

Probleme an der Lendenwirbelsäule, überdehnter Hüftbeuger, Schambeinentzündungen, Stressfraktur und Operation an der Leiste stehen in seiner Krankenakte. In diesem Jahr kämpfte sich Stebe vor allem auf der zweitklassigen Challenger-Tour wieder unter die Top 100, gewann die kleineren Turniere in Vancouver und Poprad Tatry.

"Das ist schon beeindruckend. Er ist auf einem guten Weg, sein bestes Ranking von vor Jahren einzustellen und zu übertreffen", hatte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann gesagt - noch vor dem bemerkenswerten Comeback Stebes im deutschen Davis-Cup-Team.