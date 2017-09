Der Typ mit der Stirnlampe Kate Winslet lernte Ehemann auf der Flucht vor Feuer kennen

Nachrichten-Ticker

09:27 Hurrikan "Irma" schwächt sich ab

Miami - Hurrikan "Irma" hat sich über dem Festland von Florida abgeschwächt, die Lage bleibt aber angespannt. Es gibt Berichte über Plünderungen. Amerikanische Medien schilderten aus mehreren Städten an der Ostküste Überfälle, viele der Täter seien bewaffnet. Das nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm am frühen Morgen auf die niedrigste Hurrikan-Kategorie eins zurück. Im Laufe des Tages soll "Irma" vom Hurrikan zum Tropensturm werden. 6,5 Millionen Menschen waren aufgefordert, sich vor "Irma" in Sicherheit zu bringen.

09:24 Angeklagter im Freiburger Mordprozess entschuldigt sich

Freiburg - Im Prozess um den Sexualmord an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg hat sich der Angeklagte Hussein K. bei der Familie des Opfers entschuldigt. Darüber, was er getan habe, sei er aus tiefstem Herzen traurig, sagte der junge Flüchtling vor dem Landgericht Freiburg. Ihm wird vorgeworfen, eine 19 Jahre alte Studentin im Oktober vergangenen Jahres vergewaltigt und ermordet zu haben. Er legte sie nach seiner Tat in den Fluss Dreisam ab, wo sie anschließend im knietiefen Wasser ertrank.

08:28 Hurrikan "Irma" löst Überflutungen aus

Miami - Der Hurrikan "Irma" hat den US-Bundesstaat Florida erreicht und große Schäden ausgelöst - das Ausmaß ist noch unklar. Der Sturm brachte an beiden Küsten des Halbinsel-Staats Überflutungen. Mehr als 3,4 Millionen Haushalte waren in der Nacht ohne Strom. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altstadt von Miami an Floridas Ostküste. US-Präsident Donald Trump kündigte an, möglichst bald nach Florida reisen zu wollen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.

08:27 Medienberichte über Plünderungen in Florida nach Hurrikan

Miami - Diebe haben das Chaos durch Hurrikan "Irma" in Florida genutzt, um Geschäfte zu plündern und in Wohnungen einzubrechen. Amerikanische Medien schilderten aus mehreren Städten an der Ostküste des US-Bundesstaats Überfälle, viele der Täter seien bewaffnet. In der Stadt Weston wurde nach Angaben verschiedener lokaler Medien ein 17 Jahre alter Dieb von einem Sicherheitsbeamten angeschossen. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, während sein Komplize direkt verhaftet wurde.

07:28 Überflutungen im Bankenviertel von Miami nach Hurrikan "Irma"

Miami - Hurrikan "Irma" hat Überflutungen in der Innenstadt von Miami ausgelöst. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altastadt und durch das Bankenviertel, berichtet die ortsansässige Zeitung "Miami Herald". Auf zahlreichen Bildern und Videos ist zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drücken und große Straßen zu reißenden Flüssen machen. Hurrikan "Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Daher bringt der riesengroße Wirbel auf seiner "rechten" Seite, also an der Ostküste, erste Überflutungen.