Deutscher Schauspieler Moritz Bleibtreu: Hollywood nimmt Leute und wirft sie weg

Nachrichten-Ticker

14:16 Dreijähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Bremerhaven

Bremerhaven - Ein drei Jahre alter Junge ist bei einem Wohnungsbrand in Bremerhaven ums Leben gekommen. Er war noch in der Wohnung, als Flammen aus den Räumen im zweiten Stock schlugen, teilte die Feuerwehr Bremerhaven am Vormittag mit. Rettungskräfte brachten das Kind aus dem Gebäude und belebten es wieder, der Junge starb aber im Krankenhaus. Zwölf Menschen - darunter die Eltern des Jungen - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, 22 weitere wurden vor Ort untersucht und betreut.

14:21 Milliardenhilfe für "Harvey"-Betroffene beantragt

Washington - Zehntausende Menschen leiden im Süden der USA unter den Folgen der Überschwemmungen nach dem Tropensturm "Harvey". Viele haben alles verloren. Die US-Regierung hat mittlerweile Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 6,6 Milliarden Euro beim Kongress beantragt. Das berichtet der US-Sender CNN. "Harvey" könnte nach ersten Schätzungen zur teuersten Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden. US-Präsident Donald Trump will heute erneut in die Katastrophenregion in Texas reisen.

12:42 Schimmel in der Elbphilharmonie macht Sanierung nötig

Hamburg - Ein Foyer in der Hamburger Elbphilharmonie muss wegen eines Wasserschadens aufwendig saniert werden. Das geht aus einem Bericht der "Bild"-Zeitung hervor. Demnach war schon Ende April aus einem Nebenraum des Kleinen Saals Heizungswasser ausgelaufen und habe sich auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern verbreitet. Der Wasserschaden sei zunächst durch Trocknungsgebläse behoben worden, rund sechs Wochen später sei bei der Untersuchung der Dämmung jedoch Schimmelbefall nachgewiesen worden.

12:41 Frau versprüht Reizgas in Fastfood-Restaurant

Magdeburg - Eine betrunkene Frau hat in einem Fastfood-Restaurant in Sachsen-Anhalt mit Reizgas um sich gesprüht. Dabei wurden in dem Restaurant im Norden Magdeburgs vier Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 19-Jährige hatte mit dem Reizgas um sich gesprüht, als sie an der Kasse anstand. Wegen einer Reizung der Atemwege mussten vier Gäste medizinisch behandelt werden. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

12:09 Letzte Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Koblenz

Koblenz - In Koblenz laufen die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer großen Weltkriegsbombe. Weitere Patienten wurden von einem Krankenhaus in der Sperrzone zu anderen Kliniken gebracht. 21 000 Bürger sollen ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer verlassen. Gegen 15 Uhr will der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger entschärfen. Morgen wollen hessische Kampfmittelräumer in Frankfurt eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe unschädlich machen - dafür müssen mindestens 60 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.