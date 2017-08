Deutschland 1:1 in Kaiserslautern: Braunschweig enttäuscht erneut

Nachrichten-Ticker

23:01 Trump macht sich in Texas Bild von Hochwasserlage

Corpus Christi - US-Präsident Donald Trump will sich gemeinsam mit First Lady Melania morgen ein Bild von der Hochwassersituation in Texas machen. Der Präsident hatte zuvor erklärt, er wolle mit seinem Besuch nicht die Rettungsarbeiten stören. Deshalb wird Trump nicht in den am schlimmsten betroffenen Regionen erwartet. "Das sind Niederschläge von historischem Ausmaß", sagte Trump. Er gehe davon aus, dass die Bekämpfung der Fluten teuer werde. Nachdem es bereits zwei Todesopfer gibt, wächst die Befürchtung, dass erheblich mehr Menschen durch die Fluten ums Leben gekommen sein könnten.

22:54 Facebook-Chef Zuckerberg heißt zweite Tochter willkommen

Menlo Park - Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben eine zweite Tochter bekommen. Der Facebook-Gründer verkündete die Ankunft von Töchterchen August in einem Facebook-Eintrag. Die Eltern hießen das Baby mit einem Brief willkommen, wie zuvor bei der Geburt von Töchterchen Maxima Ende 2015. Sie solle vor allem ihre Kindheit genießen, nach draußen gehen und spielen, an Blumen riechen und herumlaufen. Kindheit sei eine "magische" Zeit, schreiben die Eltern. Erst kürzlich hatte Zuckerberg verkündet, nach der Geburt eine längere Babypause einzulegen.

22:30 1:1 in Kaiserslautern: Braunschweig enttäuscht erneut

Kaiserslautern - Aufstiegsanwärter Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Beim weiterhin sieglosen 1. FC Kaiserslautern spielte die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Abend nur 1:1. 20 100 Zuschauer auf dem Betzenberg sahen ein zerfahrenes Spiel. Braunschweig hatte die bessere Spielanlage und die besseren Einzelspieler, machte aus diesen Vorteilen aber zu wenig.

22:05 Flughafenchef: BER ausbauen statt Tegel offen halten

Schönefeld - Für den noch immer nicht eröffneten neuen Hauptstadtflughafen werden die Ausbaupläne konkreter. Der Airport in Schönefeld ist wegen der stark steigenden Passagierzahlen zu klein geraten und soll deshalb in vier Phasen Schritt für Schritt wachsen. So sieht es ein Masterplan vor, den Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup vor einem Berliner Volksentscheid über einen Weiterbetrieb des Altflughafens in Tegel vorstellte. Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme haben seit 2011 jeden Eröffnungstermin zunichte gemacht. Ein Start vor 2019 gilt als unwahrscheinlich. Lütke Daldrup will in diesem Jahr einen Eröffnungstermin nennen.

21:55 Brüssel fordert freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen aus Afrika

Brüssel - Die EU-Kommission hat Deutschland und die anderen EU-Staaten zur freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingen aus Afrika aufgefordert. Neben Opfern des Syrien-Konflikts sollten auch schutzbedürftige Menschen in die EU umgesiedelt werden, die sich derzeit in Ägypten, Libyen, Niger, Äthiopien und dem Sudan aufhielten, schrieb der zuständige Kommissar Dimitris Avramopoulos in einem Brief an Bundesinnenminister Thomas de Maizière und dessen EU-Amtskollegen. Dies werde dazu beitragen, die illegale Migration über das Mittelmeer einzudämmen.