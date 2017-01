20:28 1860 München siegt bei Pereira-Debüt - Union Berlin erfolgreich

20:00 Aus Zoo entlaufener Luchs wieder eingefangen

19:41 Trump: US wenden keine Folter an

Washington - Die USA werden nach Worten von US-Präsident Donald Trump nicht zur Anwendung von Foltermethoden bei Verhören mutmaßlicher Terroristen zurückkehren. Verteidigungsminister James Mattis habe mehrmals öffentlich erklärt, er lehne solche Verhörmethoden ab, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May in Washington. "Er hat das Sagen", fügte Trump hinzu. Allerdings sei er persönlich weiterhin überzeugt, das Foltermethoden zu wichtigen Erkenntnissen im Kampf gegen den Terrorismus führen können, sagte der US-Präsident.

19:38 May: Russland-Sanktionen müssen aufrecht erhalten werden

Washington - Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat sich gegen eine Abmilderung oder Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Sie beharre auf einer vollen Umsetzung der Vereinbarung von Minsk, sagte May nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Das sei auch die Position der Europäischen Union. Trump hatte zuletzt angedeutet, die Russland-Sanktionen neu bewerten zu wollen. Morgen wollen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren. Nach seinen Erwartungen der Beziehung zu Putin gefragt, sagte Trump: "Wir werden sehen, was passiert", alles sei offen.

18:48 Von der Leyen nennt "Aufnahmerituale" in Kaserne "widerwärtig"

Künzell - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ) hat die zweifelhaften "Aufnahmerituale" in einer baden-württembergischen Bundeswehr-Kaserne scharf verurteilt. "Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und sie sind widerwärtig", sagte die Ministerin am Abend. Die Vorgänge seien auch beschämend für alle Soldaten, die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen, und die das Ansehen der Truppe hochhielten. "Spiegel online" berichtete am Freitag, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale gegeben habe.