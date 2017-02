04:52 5,7 Millionen Ältere von Armut oder Ausgrenzung bedroht

Berlin - Die Zahl der von Armut oder Ausgrenzung bedrohten älteren Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren auf fast sechs Millionen gestiegen. Waren 2010 noch 4,9 Millionen Menschen im Alter von 55 und älter betroffen, stieg deren Zahl seither kontinuierlich auf zuletzt 5,7 Millionen. Dies geht aus aktuellen Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor. Betroffen ist beispielsweise, wer mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts auskommen muss, wer sich normale Alltagsgüter oft nicht leisten kann.

Drensteinfurt - Ein Fahrschüler ist in Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt - der Fahrlehrer saß betrunken daneben. Der 17-Jährige kam mit dem Wagen in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrlehrer konnte nicht rechtzeitig eingreifen. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, die Beamten stellten Führer- und Fahrlehrerschein des 57-Jährigen sicher.