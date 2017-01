Nachrichten-Ticker

13:39 Tief "Axel" bringt Sturm - Flut an Ostsee erwartet

Rostock - Heftige Niederschläge und orkanartige Böen werden bis morgen Abend über Deutschland hinwegziehen. An der Ostseeküste droht Vorhersagen zufolge in der Nacht zu Donnerstag sogar eine Sturmflut. Tief "Axel" soll zunächst mit orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer über Norddeutschland ziehen. Dabei wird der Westwind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD reichlich Wasser in die Deutsche Bucht drücken. Auch auf den Berggipfeln rechnen die Meteorologen mit orkanartigen Sturmböen.

13:13 Zwei Polizisten in der Schweiz angeschossen

Rehetobel - Durch Schüsse sind zwei Polizisten in der Schweiz verletzt worden. Der Täter flüchtete zunächst und wurde später lokalisiert, wie die Behörden mitteilten. Der 33-jährige Verdächtige wird als gefährlich eingestuft. "Der Polizeieinsatz ist nach wie vor im Gang", so die Polizei. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr: "Es handelt sich nicht um einen Terrorakt." Die Polizisten wurden beschossen, als Beamte ein Haus im Kanton Appenzell Ausserrhoden durchsuchten.

11:53 Sturmflut an der Ostseeküste erwartet

Rostock (dpa) – Der deutschen Ostseeküste droht in der Nacht zum Donnerstag eine Sturmflut. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt werden Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass es zu Wasserständen über 1,50 Meter kommen könne, hieß es. Das würde einer schweren Sturmflut entsprechen. Ursache sei der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. In den vergangenen Tagen sei viel Wasser aus der Nordsee in die Ostsee gedrückt worden.

11:49 Linke nennt De-Maizière-Vorschläge Angriff auf föderales Prinzip

Berlin - Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke hat die Vorschläge von Innenminister Thomas de Maizière zur Neuordnung der Sicherheitsarchitektur als "Frontalangriff auf das föderale Prinzip" kritisiert. Dieses Prinzip sollte als Lehre aus dem Naziregime eine zentralstaatliche Machtkonzentration verhindern, sagte sie der dpa. Die Vorschläge des Ministers stellten nichts weniger dar "als den Einstieg in einen autoritären Polizeistaat mit deutschen FBI und zentralisiertem Inlandsgeheimdienst".

11:28 Zu hohe Nitratwerte an zahlreichen Messstellen

Berlin - Im deutschen Grundwasser findet sich noch immer zu viel Nitrat. Zwischen 2012 und 2014 wurde der zulässige Grenzwert an 28 Prozent der Messstellen überschritten. Das geht aus dem aktuellen Nitratbericht der Bundesregierung hervor, den das Umweltministerium jetzt veröffentlicht hat. In den vergangenen Jahren habe sich die Nitratbelastung des Grundwassers "nur geringfügig verbessert", heißt es in dem Bericht. Die EU-Kommission hatte Deutschland schon im November wegen zu hoher Nitratwerte vor dem EuGH verklagt.