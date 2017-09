Deutschland Airline mietet Maschine und Crew - Wer zahlt für verspäteten Flug?

Nachrichten-Ticker

17:04 US-Katastropenschutz: 25 Prozent der Häuser auf Florida Keys zerstört

Washington - Der schwere Tropensturm "Irma" hat auf der Inselgruppe der Florida Keys Schätzungen zufolge ein Viertel aller Häuser zerstört. Die übrigen 65 Prozent hätten große Schäden erlitten, sagte der Direktor der Katastropenschutzbehörde Fema, Brock Long. "Im Grunde ist jedes Haus auf den Keys auf irgendeine Art betroffen", fügte er hinzu. Die Inselgruppe war am Sonntagmorgen direkt vom Auge des Sturms getroffen worden. Sie liegt vor der Südspitze Floridas und hat rund 70 000 Einwohner.

17:00 Verdi Personalnot in Krankenhäusern gefährdet Menschenleben

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat Personalnot und massive Arbeitsverdichtung der Beschäftigten in deutschen Krankenhäusern angeprangert. Bundesweit fehlten in den Krankenhäusern 162 000 Stellen, davon allein 70 000 in der Pflege, erklärte die Gewerkschaft in Berlin. Nachts sei eine Pflegekraft durchschnittlich allein für 26 Patienten verantwortlich. "Die Verantwortlichen müssen sich der Tatsache stellen: Personalnot gefährdet Menschenleben", so Verdi. Die Gewerkschaft fordert gesetzliche Vorgaben für die Personalausstattung in Krankenhäusern, die finanziert und bundesweit einheitlich sind.

16:51 London: Entflohene Verbrecher in Karibik waren "ernsthafte Bedrohung"

London - Die Britischen Jungferninseln in der Karibik haben neben dem Durchzug von Hurrikan "Irma" mit einer weiteren Gefahr zu kämpfen gehabt: Mehr als 100 Schwerverbrecher waren aus einem Gefängnis ausgebrochen und stellten eine "ernsthafte Bedrohung" für Recht und Ordnung in dem britischen Überseegebiet dar, wie der Staatssekretär im Außenministerium, Alan Duncan, im Parlament in London sagte. Nach dem Ausbruch der Häftlinge seien britische Soldaten eingesetzt worden. Die Zahl der Toten, die Irma auf den Britischen Jungferninseln hinterließ, erhöhte sich mittlerweile fünf.

16:43 Nordkoreas Botschafter in Moskau droht mit Gegenmaßnahmen

Moskau - Nordkorea will trotz verschärfter UN-Sanktionen nicht von seinem Atomprogramm abrücken. Das sagte der nordkoreanische Botschafter Kim Jong Jun in Moskau. Der Diplomat kündigte der Agentur Interfax zufolge sogar Gegenmaßnahmen an: Mit den nächsten Schritten werde Nordkorea die USA in die schwierigste Lage bringen, die diese je erlebt hätten, drohte er. Wegen des jüngsten Wasserstoffbombentests des isolierten kommunistischen Staates hatte der UN-Sicherheitsrat seine Sanktionen verschärft und eine Deckelung von Öllieferungen verhängt.

16:30 Airline mietet Maschine und Crew - Wer zahlt für verspäteten Flug?

Karlsruhe - Airlines müssen wohl auch dann die Entschädigung für einen verspäteten Flug übernehmen, wenn sie Maschine und Crew von einem anderen Unternehmen gemietet haben. Der Bundesgerichtshof verhandelte in Karlsruhe eine Klage gegen die Royal Air Maroc, die sich weigert, Fluggäste für eine siebenstündige Verspätung auf der Strecke von Düsseldorf nach Nador in Marokko zu entschädigen. Zur Begründung weist das Unternehmen darauf hin, dass es Maschine und Crew im Rahmen einer Wetlease-Vereinbarung von der spanischen Swiftair gemietet hatte. Die Vorinstanzen gaben der Royal Air Maroc Recht. Der BGH sieht das nun aber möglicherweise anders.