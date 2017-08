Deutschland Akhanli sieht seine Türkei-Kritik als Grund für Festnahme

05:51 Zehn Vermisste nach Kollision von US-Zerstörer mit Tanker

05:48 Merkel zur Türkei: Weitere Schritte vorbehalten

05:43 USA und Südkorea beginnen gemeinsames Militärmanöver

Seoul - Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben trotz neuer Drohungen Nordkoreas ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Im Zentrum der seit langem geplanten elftägigen Übung "Ulchi Freedom Guardian" stehen computergestützte Simulationen eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel. An dem Manöver nehmen 17 500 amerikanischen Soldaten teil. Es findet mitten in erhöhter Spannungen in der Region statt. Deshalb wird befürchtet, Nordkorea könnte auf die Übung beispielsweise mit neuen Raketentests reagieren.

04:49 Big Ben schlägt zum letzten Mal vor Renovierung

London - Der Glockenschlag des Londoner Wahrzeichens Big Ben wird am Mittag zum vorerst letzten Mal zu hören sein. Damit sollen wichtige Renovierungsarbeiten am Elizabeth Tower möglich gemacht werden, der die 13,7 Tonnen schwere Glocke beherbergt. Big Ben ist der Name für die größte von fünf Glocken in dem 96 Meter hohen Elizabeth Tower. Sie schlägt stündlich, die kleineren im Viertelstundentakt. Im Volksmund wird der ganze Turm als Big Ben bezeichnet.