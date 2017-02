08:27 US-Verteidigungsminister Mattis führt Gespräche in Südkorea

Seoul - Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise als US-Verteidigungsminister ist James Mattis in Südkorea eingetroffen. Nach seiner Landung informierte sich Mattis bei einem Treffen mit dem Befehlshaber der US-Streitkräfte Korea, Vincent Brooks, über die Lage auf der Halbinsel und die Drohungen Nordkoreas mit dem Test einer Interkontinentalrakete, wie lokale Sender berichteten. Nordkorea und die Stärkung der bilateralen Allianz stehen im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Mattis und der Regierung in Seoul.

08:25 Bei Tragödie in Arnstein stieß Stromaggregat Kohlenmonoxid aus

Arnstein - Nach dem Tod von sechs Teenagern im bayerischen Arnstein gehen die Ermittler davon aus, dass ein Stromaggregat den Kohlenmonoxid-Ausstoß verursacht hat. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Morgen in Würzburg mit. Das mit Benzin betriebene Gerät hätte demnach nicht in Innenräumen betrieben werden dürfen. Es wurde von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts begutachtet. Unklar sei, wer für das Aufstellen, die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes in dem Gartenhaus verantwortlich war.