Deutschland Aldi will an einigen Orten Flächen an Tankstellen verpachten

Nachrichten-Ticker

17:34 Städte fordern mehr Unterstützung beim Thema Diesel

Berlin - Vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel haben mehrere Städte vom Bund mehr Unterstützung beim Kampf gegen hohe Luftverschmutzung verlangt. Unter anderem forderten Kiel, Hamburg, Köln und Düsseldorf konkrete Maßnahmen, um die Luft zu verbessern. Er hoffe, dass der Bund die Kommunen mit der Problematik nicht allein lasse, sagte der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer der Deutschen Presse-Agentur. Er verlangte auch mehr finanzielle Unterstützung. Merkel will sich am Montag mit rund 30 Städten beraten.

17:20 Bombe in Koblenz entschärft

Koblenz - Entwarnung in Koblenz: Am Nachmittag hat der Kampfmittelräumdienst eine 500 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Feuerwehr mit. 21 000 Menschen hatten den Sperrkreis vorher verlassen müssen. Auch ein Gefängnis war evakuiert worden. In Frankfurt/Main bereiten sich die Menschen auf die Entschärfung eines Blindgängers mit einer Sprengkraft von 1,4 Tonnen vor. Mehr als 60 000 Menschen müssen bis morgen Früh 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

16:31 Schimmel macht Sanierungsarbeiten in "Elphi" nötig

Hamburg - Vor rund neun Monaten eröffnet und nun Schimmelbefall nach einem Wasserschaden: In der Elbphilharmonie in Hamburg muss ab kommender Woche ein neuer Boden im Bereich des Foyers des Kleinen Saals verlegt werden. Ein Heizkörperanschluss war kaputt und so sickerte Wasser in den Boden, das Mauerwerk und die Dämmung. Der Schaden entstand bereits Ende April. Trocknungsgebläse beseitigten die Nässe, doch rund sechs Wochen später wurde bei einer Untersuchung der Dämmung Schimmel festgestellt.

16:24 Aldi will an einigen Orten Flächen an Tankstellen verpachten

Mülheim an der Ruhr - Erst einkaufen, dann zur Tanke: Kunden von Aldi Süd können bald an einigen Standorten des Unternehmens Sprit tanken. Im Großraum München, Nürnberg und Stuttgart werde man an zehn Standorten Teile der Grundstücksfläche an die FE-Trading Deutschland verpachten, teilte der Lebensmitteldiscounter auf Anfrage mit. Der Betreiber werde dort Automatentankstellen unter der Marke Avanti aufbauen und betreiben. Vorher hatten unter anderem die Münchner Zeitung "tz" und die "Südwest Presse" darüber berichtet.

15:27 Kritik an Festnahme zweier weiterer Deutscher in der Türkei

Berlin - Die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei beunruhigt die deutsche Politik. Solche Festnahmen hätten "in den allermeisten Fällen keinerlei Grundlage", sagte Kanzlerin Angela Merkel. Man müsse deshalb entschieden reagieren. Angesichts der jüngsten Ereignisse müsse die Bundesregierung ihre Türkei-Politik "vielleicht weiter überdenken". Politiker mehrerer Parteien forderten, eine Reisewarnung für die Türkei zu erlassen. Das deutsche Konsulat hat bislang keinen Kontakt zu den beiden Festgenommenen.