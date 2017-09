Deutschland Angeklagter im Freiburger Mordprozess entschuldigt sich

Nachrichten-Ticker

08:28 Hurrikan "Irma" löst Überflutungen aus

Miami - Der Hurrikan "Irma" hat den US-Bundesstaat Florida erreicht und große Schäden ausgelöst - das Ausmaß ist noch unklar. Der Sturm brachte an beiden Küsten des Halbinsel-Staats Überflutungen. Mehr als 3,4 Millionen Haushalte waren in der Nacht ohne Strom. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altstadt von Miami an Floridas Ostküste. US-Präsident Donald Trump kündigte an, möglichst bald nach Florida reisen zu wollen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.

08:27 Medienberichte über Plünderungen in Florida nach Hurrikan

Miami - Diebe haben das Chaos durch Hurrikan "Irma" in Florida genutzt, um Geschäfte zu plündern und in Wohnungen einzubrechen. Amerikanische Medien schilderten aus mehreren Städten an der Ostküste des US-Bundesstaats Überfälle, viele der Täter seien bewaffnet. In der Stadt Weston wurde nach Angaben verschiedener lokaler Medien ein 17 Jahre alter Dieb von einem Sicherheitsbeamten angeschossen. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, während sein Komplize direkt verhaftet wurde.

07:28 Überflutungen im Bankenviertel von Miami nach Hurrikan "Irma"

Miami - Hurrikan "Irma" hat Überflutungen in der Innenstadt von Miami ausgelöst. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altastadt und durch das Bankenviertel, berichtet die ortsansässige Zeitung "Miami Herald". Auf zahlreichen Bildern und Videos ist zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drücken und große Straßen zu reißenden Flüssen machen. Hurrikan "Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Daher bringt der riesengroße Wirbel auf seiner "rechten" Seite, also an der Ostküste, erste Überflutungen.

07:27 Schießerei beim Football-Abend in Texas mit acht Toten

Plano - Bei einer Schießerei auf einer Football-Party im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Täter drang offenbar - nach einem Streit mit einem der Partygäste - bewaffnet in ein Einfamilienhaus in einem Vorort von Dallas ein, wie der Sender CBS berichtete. Dort erschoss er sieben Menschen. Ein alarmierter Polizist erschoss daraufhin den Angreifer. Weitere zwei Menschen wurden bei der Schießerei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten seien nicht verletzt worden, hieß es.

06:26 Herrmann für Ende der EU-Beitrittsgespräche mit Türkei

Berlin - Nach der "Reisewarnung" der Türkei für Deutschland hat sich der CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann für einen sofortigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land ausgesprochen. Das könne doch kein vernünftiger Mensch mehr ernst nehmen, sagte der bayerische Innenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Was die EU-Beitrittsverhandlungen angeht, sei die rote Linie doch längst überschritten. Er halte es daher auch für absolut konsequent, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei jetzt zu beenden.