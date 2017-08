Deutschland Anwalt: Akhanli wurde von der Türkei bespitzelt

09:51 Auto wichtigstes Verkehrsmittel für Pendler

Wiesbaden - Das Auto ist für Pendler in Deutschland mit Abstand das wichtigste Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit. Zwei Drittel der Erwerbstätigen fuhren im vergangenen Jahr mit dem Pkw zum Arbeitsplatz. Nur rund 14 Prozent nutzen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder Zug für ihren Arbeitsweg. Im langjährigen Vergleich haben sich die Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel nach Angaben des Bundesamtes kaum verändert.

09:49 Behörden identifizieren Terror-Fahrer von Barcelona

Barcelona - Die spanischen Behörden haben den Attentäter von Barcelona identifiziert. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei dem Fahrer des Tatfahrzeugs um den flüchtigen 22 Jahre alten Marokkaner. Er soll am Donnerstag auf der Touristenmeile Las Ramblas gezielt Passanten überfahren haben. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet. Außerdem ist das bei dem vereitelten Angriff in Cambrils genutzte Auto laut einem Medienbericht weniger als eine Woche zuvor im Pariser Großraum geblitzt worden. Der schwarze Audi war zu schnell, berichtet die Regionalzeitung "Le Parisien".

08:42 Zwei Deutsche sterben bei Unfall auf Koh Samui

Bangkok - Zwei Deutsche sind bei einem Verkehrsunfall auf der thailändischen Urlauberinsel Koh Samui ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Mann und die 24 Jahre alte Frau stießen am Abend auf ihrem Motorroller mit einem Geländewagen zusammen. Beide waren auf der Stelle tot. Koh Samui gehört zu den beliebtesten Inseln im Golf von Thailand. Viele Urlauber mieten sich dort Motorroller. Immer wieder gibt es Unfälle. Die zwei Deutschen waren nach dem Bericht einer Zeitung vor Ort Studenten, die in den Semesterferien in Thailand Urlaub machten. Ihre genaue Herkunft ist noch unbekannt.