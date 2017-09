Deutschland ARD und ZDF: Merkel gewinnt TV-Duell - Schulz kann aber punkten

03:54 Zwei Ruderer aus der Nordsee gerettet

Cuxhaven - Aus der Nordsee sind in der Nacht zwei Ruderer gerettet worden. Die beiden Männer hätten gemeldet, dass Wasser in ihr Boot eindringe, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Gemeinsam mit DLRG und Feuerwehr machte sich ein Team der DGzRS daher auf die Suche nach den beiden. Sämtliche Versuche, den genauen Standort des Bootes zu orten, schlugen fehl. Eine Hubschrauberbesatzung der Marine fand das Boot und die Ruderer letztlich neun Kilometer westlich der Insel Neuwerk und konnte sie retten.

03:24 Merkel berät mit rund 30 Städten über weniger Diesel-Abgase

03:21 Südkorea beantwortet Nordkoreas Atomtest mit eigener Übung

02:46 Medienwissenschaftler: TV-Duell muss reformiert werden

Berlin - Das Format des TV-Duells im Bundestagswahlkampf hat sich aus Sicht des Medienwissenschaftlers Bernd Gäbler in seiner jetzigen Form überholt. "Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass das Format "TV-Duell" an Haupt und Gliedern reformiert werden muss, dann wurde er in diesem Jahr endgültig geliefert: Die Sendung war leblos und frei von jeder Überraschung", sagte der Professor für Journalistik aus Bielefeld der dpa. Fast alle wichtigen Zukunftsfragen, vor denen Deutschland stehe, seien ausgeklammert worden. "Die Sendung war mehr Parallelslalom als Duell", so Gäbler.