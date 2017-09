Deutschland Ausschuss: Abgeordnete nehmen von der Leyen in die Mangel

Nachrichten-Ticker

03:31 Hurrikan "Irma" auf zweithöchste Kategorie hochgestuft

Washington - Der Hurrikan "Irma" gewinnt über dem Atlantik an Kraft. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in den USA stufte den Sturm eigenen Angaben zufolge auf die vierte und damit zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hoch. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten bis zu 220 Stundenkilometern. Es werde erwartet, dass sie sich in den kommenden 48 Stunden noch verstärken und starke Regenfälle bringen könnten. "Irma" steuerte gestern auf die Karibik zu. Der Sturm könnte nach Vorhersagen am Abend oder morgen über Teile der kleinen Antillen hinwegfegen.

03:30 Schlagabtausch Gabriel-Merkel im Bundestag

Berlin - Generalabrechnung im Bundestag: Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel liefern sich heute bei der offiziell letzten Sitzung des Parlaments vor der Bundestagswahl einen Schlagabtausch. Nach dem TV-Duell Merkels mit ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz vom Sonntagabend dürfte es das letzte direkte Aufeinandertreffen der CDU-Chefin mit einem SPD-Spitzenpolitiker vor dem 24. September sein. Mit Spannung wird erwartet, wie scharf Gabriel Merkel attackiert.

02:46 Ausschuss: Abgeordnete nehmen von der Leyen in die Mangel

Berlin - Nach mehreren Skandalen und Unfällen in der Bundeswehr muss sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen noch einmal unangenehmen Fragen der Abgeordneten des Bundestags stellen. Auf der Tagesordnung der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses stehen unter anderem die Umstände des tödlichen Absturzes eines Tiger-Kampfhubschraubers in Mali, der rätselhafte Tod eines Offiziersanwärters nach einem Fußmarsch in Munster und Nazi-Vorwürfe gegen die Elitetruppe KSK. Auch wegen Vorgängen rund um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A. drängen die Parlamentarier auf Antworten.

01:48 Trump-Telefonat: "Größtmöglicher Druck" auf Pjöngjang

Washington - Die USA und Südkorea sind sich nach Angaben des Weißen Hauses einig, auf Nordkoreas jüngsten Atomtest mit größtmöglichem Druck und allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu reagieren. Wie aus einer Mitteilung nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-in weiter hervorging, sollten außerdem die gemeinsamen militärischen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden. Binnen einer Woche wollen die USA nun verschärfte UN-Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang durchsetzen.

01:42 Bundespräsident gedenkt RAF-Opfern der Schleyer-Entführung

Köln - 40 Jahre nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und dem Tod seiner Begleiter erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Köln an den RAF-Terror von 1977. Das Staatsoberhaupt nimmt heute an einer Kranzniederlegung am Gedenkort im Stadtteil Braunsfeld teil. Dort hatte die "Rote Armee Fraktion" Schleyer am 5. September 1977 entführt. Sein Fahrer und drei Polizisten wurden erschossen. 44 Tage später wurde auch Schleyers Leiche gefunden.