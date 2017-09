Deutschland Außenminister Gabriel für Stärkung der Vereinten Nationen

New York - Angesichts zahlreicher Krisen in der Welt hat Außenminister Sigmar Gabriel eine Stärkung der Vereinten Nationen gefordert. "Wir brauchen sicher mehr Vereinte Nationen und nicht weniger", sagte der SPD-Politiker vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung in New York. US-Präsident Donald Trump hatte den UN zuvor in seiner ersten Rede vor der Generalversammlung mangelnde Effizienz vorgeworfen. Der Fokus sei zu oft auf den Prozess und die Bürokratie gerichtet gewesen, nicht auf Ergebnisse. Gabriel wird am Donnerstag vor der Versammlung der 193 Mitgliedstaaten reden.