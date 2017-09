Deutschland Auswärtiges Amt: Touristen sollen sich vor "Irma" schützen

Berlin - Touristen in den voraussichtlich vom Hurrikan "Irma" betroffenen Gebieten in den USA sollen laut Auswärtigem Amt die Gegend verlassen. Bewohner und Urlauber des Monroe County, in weiten Teilen des Miami-Dade-County und in Teilen des Broward- und Collier-County müssten sich in Sicherheit bringen, teilte das Auswärtige Amt mit. Zu den Gebieten gehöre auch ganz Miami Beach. Der Flughafen Miami soll von heute an geschlossen werden, der in Orlando bleibe voraussichtlich bis morgen geöffnet.