Deutschland Auto wichtigstes Verkehrsmittel für Pendler

Nachrichten-Ticker

12:04 Niedersachsens Landtag macht Weg für Neuwahl frei

Hannover - Der niedersächsische Landtag hat seine Auflösung beschlossen und damit den Weg für vorgezogene Wahlen frei gemacht. Bei einer Gegenstimme stimmten alle anwesenden 135 Abgeordneten für die Auflösung. Die Zeichen stehen damit auf verfrühte Landtagswahlen am 15. Oktober. Ursprünglich war die Wahl Anfang Januar terminiert. Die Neuwahl wird notwendig, weil die Abgeordnete Elke Twesten von den Grünen überraschend zur CDU gewechselt war und die Koalition von Ministerpräsident Stephan Weil ihre hauchdünne Mehrheit damit verlor.

11:47 Auto fährt in Bushaltestelle in Marseille - Ein Toter

Marseille - Ein Auto ist in Marseille in eine Bushaltestelle gefahren und hat einen Menschen getötet. Am Vormittag gab es weitere Vorfälle dieser Art, bei denen eine weitere Person verletzt worden. Ein gesuchtes Auto wurde später gefunden und ein 35-Jähriger festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Verdächtige soll zwar der Polizei bekannt gewesen sein, nicht aber den Geheimdiensten, die in Frankreich mutmaßliche islamistische Gefährder erfassen.

10:55 Terrorverdächtiger Imam war zeitweise in Belgien

Brüssel - Der wegen der Terrorattacken in Spanien verdächtige Imam war zeitweise in Belgien. Eine Verbindung zu den Anschlägen von Brüssel 2016 ist bisher nicht ersichtlich. Der Imam wird verdächtigt, Kopf der Terrorzelle gewesen zu sein, die hinter dem Anschlag von Barcelona mit 13 Toten stand. Dieselbe Zelle soll auch für eine Terrorfahrt in Cambrils und für einen geplanten Sprengstoffanschlag verantwortlich sein. Der Geistliche kam möglicherweise bei einer Explosion in einem Haus in Alcanar ums Leben.

10:50 Ministerin Zypries will Lufthansa durch Air Berlin stärken

Berlin - Im Streit um den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin befürwortet Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries eine Stärkung der Lufthansa. "Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte sich für eine starke Rolle der Lufthansa ausgesprochen. Neben der Lufthansa gelten die britische Billiglinie Easyjet, Tuifly sowie Condor als aussichtsreichste Kandidaten. Der Bund ist nach eigenen Angaben nicht an den Verhandlungen beteiligt.

10:46 US-Zerstörer "McCain" erreicht nach Kollision Singapur

Singapur - Nach der Kollision mit einem Öltanker ist das Kriegsschiff "USS John S McCain" in Singapur angekommen. Der Lenkwaffenzerstörer dockte mehrere Stunden nach dem Zusammenstoß im Hafen des südostasiatischen Stadtstaates an. Insgesamt zehn Seeleute werden vermisst. Mindestens fünf Soldaten wurden durch die Kollision mit dem Tanker verletzt, der unter Liberias Flagge fährt. Durch ein Leck in der Backbordseite des Zerstörers drang Wasser ein, das in die Kabinen der Mannschaft und in den Maschinenraum lief. Das Schiff schaffte die Fahrt nach Singapur aber aus eigener Kraft.