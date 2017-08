Deutschland Befragungen nach Absturz deutscher Seilschaft fast abgeschlossen

Nachrichten-Ticker

14:48 BVB erklärt Dembélé-Transfer zum FC Barcelona für perfekt

Dortmund - Der Transfer des französischen Nationalspielers Ousmane Dembélé vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt. Das erklärte der BVB. Alle notwendigen Dokumente seien unterschrieben. Zudem habe der 20 Jahre alte Spieler den Medizincheck erfolgreich absolviert. Der BVB und der FC Barcelona hatten sich schon am Freitag grundsätzlich über die Transfermodalitäten geeinigt. Die Ablösesumme beträgt 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni.

14:47 Überraschende USA-Reise: Gabriel trifft Tillerson und Kissinger

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel bricht am Abend überraschend nach Washington auf, um seinen Amtskollegen Rex Tillerson zu treffen. In dem kurzfristig vereinbarten Gespräch soll es dem Auswärtigen Amt zufolge um den Nato-Einsatz in Afghanistan und den Atom-Streit mit Nordkorea gehen. Weitere Themen sind die Sanktionen gegen Russland, das Atom-Abkommen mit dem Iran und die Lage in dem von seinen Nachbarländern isolierten Golf-Emirat Katar. Für Gabriel ist es die dritte USA-Reise seit seinem Amtsantritt. Er wird diesmal auch Ex-Außenminister Henry Kissinger treffen.

14:44 Befragungen nach Absturz deutscher Seilschaft fast abgeschlossen

Krimml - Nach dem Absturz einer deutschen Seilschaft mit fünf Todesopfern im Salzburger Land hat die Polizei ihre Befragung von Zeugen weitgehend abgeschlossen. Einer der Bergsteiger rutschte den bisherigen Erkenntnissen zufolge gestern in rund 3000 Metern Höhe aus, als er umzukehren versuchte. Dabei soll er seine Bergkameraden 200 Meter mit in die Tiefe gerissen haben. Die Gruppe stürzte in eine Spalte. Der einzige Überlebende habe noch nicht befragt werden können. Er sei nicht mehr in Lebensgefahr. Es sei aber fraglich, ob er sich angesichts der schweren Kopfverletzungen erinnern könne.

13:55 Regierung verteidigt Merkels Wahlkampf-Flüge mit der Flugbereitschaft

Berlin - Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Flüge von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit der Flugbereitschaft auch im Wahlkampf als regelgerecht verteidigt. Merkel nutze Hubschrauber und Flugzeuge der Bundespolizei und des Verteidigungsministeriums entsprechend den Richtlinien, die es für diese Nutzung gebe, sagte Seibert. Sie nutze die Flugzeuge wie andere Kanzler vor ihr, weil sie, auch im Wahlkampf, auch im Urlaub, auch am Wochenende als Kanzlerin immer im Dienst sei. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte der Kanzlerin in einem ARD-Interview Abgehobenheit bescheinigt.

13:49 Pariser Migrationsgipfel soll Zusammenarbeit mit Afrika stärken

Paris - Ein Gipfel europäischer und afrikanischer Länder in Paris soll die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise voranbringen. Ziel ist es, Migrationsbewegungen nach Europa einzudämmen und somit Menschen von der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer abzuhalten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im Élyséepalast erwartet. Aus Afrika kommen auch Vertreter aus Niger, Tschad und Libyen. Alle drei Länder liegen entlang der Migrationsroute nach Europa. Europäische Staaten setzen in der Flüchtlingskrise schon länger große Hoffnungen auf eine engere Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern.