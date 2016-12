Berlin - Zum Attentat von Berlin werden immer mehr Details bekannt. So soll ein automatisches Bremssystem einem Medienbericht zufolge die Fahrt des Anschlags-Lkw gestoppt haben. Einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amris in Berlin nahmen die Ermittler vorläufig fest. Bis heute werde geprüft, ob Haftbefehl beantragt wird, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Ihren Angaben zufolge hatte Amri die Telefonnummer des Tunesiers in seinem sichergestellten Handy gespeichert. Der Festgenommene könnte in den Anschlag mit dem Lastwagen eingebunden gewesen sein.