Deutschland Bericht: Migranten überweisen 4,2 Milliarden in Heimatländer

Nachrichten-Ticker

02:49 Bericht: Migranten überweisen 4,2 Milliarden in Heimatländer

Berlin - In Deutschland arbeitende Migranten haben im vergangenen Jahr nach einem Zeitungsbericht rund 4,2 Milliarden Euro an ihre Familien in den Herkunftsländern überwiesen. Das seien fast 700 Millionen Euro mehr als 2015 gewesen und so viel wie nie seit der Wiedervereinigung, schreibt die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Daten der Bundesbank. Danach nehmen seit Jahren insbesondere Überweisungen in osteuropäische EU-Mitgliedstaaten stark zu. Das mit Abstand meiste Geld schickten ausländische Arbeitnehmer nach wie vor in die Türkei.

02:48 Südtexas drohen weitere Fluten

Houston - Die durch heftigen Regen ausgelöste Flutkatastrophe in Südtexas spitzt sich weiter zu. Massive Rettungsaktionen mit Booten und Hubschraubern sind im Gange, um Menschen aus ihren überfluteten Häusern oder von Hausdächern zu bergen. Besonders betroffen ist die Millionenstadt Houston. Behörden sprechen dort von einer Katastrophe von epischen Ausmaßen. 3000 Angehörige der Nationalgarde wurden aktiviert, 250 Fernstraßen gesperrt. US-Präsident Donald Trump will morgen das vom Wirbelsturm "Harvey" heimgesuchte Flutgebiet besuchen.

01:50 Waffenhändler des Münchner Amokläufers vor Gericht

München - Gut ein Jahr nach dem Amoklauf in München mit neun Todesopfern muss sich von heute an der mutmaßliche Verkäufer der Tatwaffe vor dem Landgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-jährigen Philipp K. aus Marburg fahrlässige Tötung in neun Fällen und illegalen Waffenhandel vor. Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, ehe er sich selbst tötete.

01:43 Acht Tote bei Unglücken in den Alpen

Krimml - In den Alpen sind am Wochenende mindestens acht Bergsteiger bei Unglücken in den Tod gestürzt. In Österreich starben gestern fünf Mitglieder einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern nahe Krimml im Salzburger Land. Einer der Bergsteiger kam in etwa 3000 Metern Höhe ins Rutschen und riss die anderen mit. Die Teilnehmer der Gruppe kamen aus dem Raum um die Städte Passau sowie Altötting. In Italien starben mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft. Am Samstag kam bei einer Wanderung nahe Oberstdorf außerdem eine 80-Jährige ums Leben.

00:47 Trump besucht am Dienstag Flutgebiet in Texas

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am morgigen Dienstag das Flutgebiet in Texas besuchen. Das gab das Weiße Haus bekannt. Einzelheiten würden noch ausgearbeitet. Der Süden des Bundesstaates war von einem starken Hurrikan heimgesucht worden, der seitdem - zu einem Tropensturm abgeschwächt - Rekordmengen Regen über der Region ausgeschüttet hat. Neben teils schweren Sturmschäden gibt es jetzt von der Stadt Corpus Christi im Osten bis zur Millionenmetropole Houston im Westen massive Überschwemmungen.