14:55 "Bild": Sparverträge wegen Niedrigzinsen unter Druck

Frankfurt - Die anhaltenden Niedrigzinsen in Europa bedrohen nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung weitere Sparverträge. Demnach müssen sich Kunden von Banken und Sparkassen mit Kündigungen auseinandersetzen, weil die Institute einst hohe Zinszusagen aus Altverträgen nur noch schwer finanzieren können. Tausende Verbraucher erhielten die Kündigung und würden in andere Anlagen gedrängt. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Realzinsen noch lange negativ sein werden, sagte der Frankfurter Bankier Emmerich Müller der Deutschen Presse-Agentur.

14:50 Olympiasieger Robert Harting beendet Karriere nach EM 2018

14:10 Trump verhängt Einreisebann gegen viele Muslime - UN-Appell

14:07 96 Prozent: CDU-Basis in Vorpommern nominiert Merkel

Grimmen - Bundeskanzlerin Angela Merkel kann im Bundestagswahlkampf auf den Rückhalt der Parteibasis in ihrem Wahlkreis zählen. Die Christdemokraten in ihrem Wahlkreis an der Ostsee nominierten Merkel mit 95,9 Prozent Zustimmung als CDU-Direktkandidatin. Die CDU-Bundesvorsitzende bekam in geheimer Abstimmung 165 von 173 Stimmen. Merkel bedankte sich für das "überwältigende Vertrauen". Bei der Nominierung vor vier Jahren war sie noch auf 100 Prozent gekommen. Merkel hat seit ihrer ersten Bundestags-Nominierung 1990 immer das Direktmandat geholt.

12:54 Gabriel wirbt für deutsch-französischen Motor in Europa

Paris - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will die deutsch-französischen Beziehungen als Motor, Mutmacher und Ideengeber in der Europäischen Union weiter vorantreiben. Bei seinem ersten Antrittsbesuch in Paris trat er nach einem Gespräch mit seinem Amtskollgen Jean-Marc Ayrault für ein selbstbewusstes Auftreten Europas auch gegenüber den USA ein. "Wir haben keinen Grund zur Unterwürfigkeit", sagte er. Ayrault äußerte sich ähnlich: "Wenn Deutschland und Frankreich in die gleiche Richtung schreiten und in die gleiche Richtung denken, dann schreitet Europa vorwärts."