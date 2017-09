Deutschland Bund, Länder und Kommunen beraten über Diesel-Abgase

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Berlin mit Vertretern großer Städte zusammengekommen, um über weitere Maßnahmen gegen zu hohe Luftverschmutzung durch Dieselautos zu beraten. Vier Wochen nach einem ersten Dieselgipfel mit der Autoindustrie soll es darum gehen, was die Kommunen machen können. Dazu gehören zum Beispiel eine Umstellung von Bussen und Müllwagen auf alternative Antriebe sowie bessere Angebote für Radfahrer. An dem Treffen nehmen auch mehrere Ministerpräsidenten und Bundesminister teil.