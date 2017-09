Deutschland Bund zahlt zu viel Vergütung an private Autobahnbetreiber

18:07 Festnahme in Türkei: Diplomaten vermuten politischen Hintergrund

Berlin - Hinter der erneuten Festnahme eines deutschen Ehepaars stehen vermutlich politische Vorwürfe. Das teilten diplomatische Kreise der dpa mit. "Seit heute Morgen gehen wir von einer weiteren Festnahme mit politischem Hintergrund aus", hieß es. Demnach versuchten Auslandsvertretungen in der Türkei Zugang zu dem noch Inhaftierten zu erhalten. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass sich derzeit elf deutsche Staatsangehörige wegen politischer Strafvorwürfe in türkischer Haft befänden. Gestern war in der Türkei ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung in Istanbul festgenommen worden.

18:01 Polizei: Mehr als 50 Waffen bei mutmaßlichem "Reichsbürger"

18:00 Schulz: Merkel kann gern "in mein Kabinett eintreten"

Berlin - Die SPD schielt nach Angaben ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz zwei Wochen vor der Bundestagswahl nicht auf eine erneute große Koalition. "Wer Merkel ablösen will, der muss Schulz wählen, der muss die SPD wählen", sagte Schulz in Berlin. Er halte an seinem Wahlziel fest, die SPD zur stärksten Kraft zu machen: "Ich strebe an, Bundeskanzler zu werden. Und wenn Frau Merkel in mein Kabinett eintreten will, kann sie das gerne tun." Er schaue nicht auf die Meinungsumfragen, die die SPD klar hinter der Union sehen. Die SPD liegt in Umfragen zwischen 21 und 24 Prozent.