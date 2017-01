Nürnberg - Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Arbeitslosenzahlen für Dezember 2016 bekannt. Nach Berechnungen von Volkswirten waren zum Jahresende rund 2,59 Millionen Menschen ohne Arbeit.

Dies wären zwar rund 55.000 mehr als im November, aber etwa 90.000 weniger als vor einem Jahr.

Mit den Dezember-Zahlen veröffentlicht die Bundesagentur zugleich die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen im Gesamtjahr 2016. Experten gehen dabei von etwa 2,7 Millionen aus. Dies wär der niedrigste Jahreswert seit 1991.

Im Dezember werden zumeist die ersten Vorboten der Winter-Arbeitslosigkeit spürbar. In der Regel verlieren dann witterungsbedingt Tausende Beschäftigte in Außenberufen - wie auf dem Bau oder in Gärtnereien - ihre Arbeit und melden sich den Winter über arbeitslos. Deutlich ausgeprägter ist dieser Effekt aber erst im Januar.