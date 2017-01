Nachrichten-Ticker

02:09 Überflutungen und Schäden durch starke Ostsee-Sturmflut

Rostock - Die stärkste Sturmflut an den deutschen Ostseeküsten seit 2006 hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt. Betroffen sind etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, unter Wasser gesetzte Autos mussten abgeschleppt werden. Häuser in Strandnähe liefen voll. Vor Mitternacht war der Höhepunkt der Flut an vielen Orten erreicht - die Pegelstände lagen meist zwischen 150 und 170 Zentimeter höher als üblich.

02:05 Bundesamt für höhere Mehrwertsteuer auf Milch und Fleisch

Berlin - Das Umweltbundesamt fordert aus Klimaschutz-Gründen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Tierprodukte wie Milch und Fleisch. Tierische Nahrungsmittel sollten künftig mit den regulären 19 Prozent besteuert werden. Das sagte die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bislang wird hier der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben. Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen von rund 5,2 Milliarden Euro könnte der Staat pflanzliche Lebensmittel und öffentliche Verkehrsmittel billiger machen, schlägt Krautzberger vor.

01:17 "Ostern auf Langeoog": Spielzeugeier als Strandgut

Aurich - Überraschung für Kinder und Erwachsene am Sandstrand von Langeoog: An der ostfriesischen Insel wurden hunderttausende Plastikeier mit Spielzeug angespült. Die kleinen bunten Kapseln lagen ohne Schokoladenüberzug an einem mehrere Kilometer langen Strandabschnitt. Statt Muscheln konnten die zahlreichen Touristen, vor allem aber die Kinder, Spielzeugeier sammeln. "Ostern auf Langeoog", titelte die Polizei in einer Pressemitteilung. Möglicherweise ging die Ladung über Bord eines Schiffes.

01:14 Deutsche Bank zahlt 95 Millionen Dollar in US-Steuerstreit

New York - Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten durch einen Vergleich mit der US-Justiz beigelegt. Die Bank habe einer Zahlung von 95 Millionen Dollar, also rund 91 Millionen Euro, zugestimmt. Das teilte der New Yorker Bundesanwalt Preet Bharara mit. Es ging um Vorwürfe, die Bank habe mit einem Netz von Strohfirmen versucht, Steuern in den USA zu vermeiden.

01:13 Kontaktmann Amris nach Anschlag als "Gefährder" eingestuft

Berlin - Der festgenommene mutmaßliche Kontaktmann des Berlin-Attentäters Anis Amri ist nach dem Anschlag als islamistischer "Gefährder" eingestuft worden. Der 26-jährige Tunesier werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet. Das berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR. Der Tunesier wird verdächtigt, von Amris Anschlagsplänen gewusst zu haben. Laut rbb war er im November 2015 schon einmal in Berlin festgenommen worden. Er wurde damals verdächtigt, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben. Dafür habe man jedoch keine Beweise gefunden.