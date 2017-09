Deutschland Bundespräsident Steinmeier nennt Geißler Versöhner und Vorbild

Nachrichten-Ticker

15:53 Eltern und Kind sterben in Krater von Vulkanfeld bei Neapel

Pozzuoli - Ein elfjähriger Junge und dessen Eltern sind in der Nähe von Neapel in einem Krater eines Vulkanfelds ums Leben gekommen. Wie es zu dem Unglück in der Solfatara in Pozzuoli kam, sei noch unklar, so die Polizei. Laut Medienberichten wollten der 45-Jährige und seine 42 Jahre alte Frau den Sohn retten, der einen gesperrten Bereich innerhalb des Vulkankraters betreten hatte. Dort seien laut Nachrichtenagentur Ansa heiße Gase ausgeströmt und der Untergrund bröselig gewesen. Der Junge habe das Beswusstsein verloren. Bei dem Versuch, ihn zu retten, seien die Eltern ums Leben gekommen, hieß es.

15:24 NSU-Prozess: Gericht prüft Haftbefehl gegen E. - Prozess unterbrochen

München - Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht den Mitangeklagten André E. in Gewahrsam nehmen lassen. Bis morgen will das Gericht den gegen E. beantragten Haftbefehl prüfen. Das gab der Vorsitzende Richter bekannt. Der Bundesanwalt hatte zuvor eine überraschend hohe Haftstrafe von zwölf Jahren für E. gefordert. E. soll Beihilfe zum Bombenanschlag des "Nationalsozialistischen Untergrunds" auf ein Lebensmittelgeschäft in Köln geleistet haben. Anders als die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und der mutmaßliche Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben sitzt E. nicht in Untersuchungshaft.

15:21 "Irma": Deutsches Krisenteam in USA gelandet

Berlin - Die Bundesregierung hat angesichts des zerstörerischen Sturms "Irma" ein Krisenteam in die USA geschickt. Am Morgen sei ein 31-köpfiges Team in den USA eingetroffen, bestätigte das Auswärtige Amt. Ein A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr brach zudem mit Hilfsgütern an Bord nach Curaçao auf. Bis zu 200 000 deutsche Staatsangehörige halten sich nach Angaben des Außenamts in Florida auf. Auch in der Karibik seien Deutsche von dem Sturm betroffen. So sollen mit dem A400M in den nächsten Tagen auf der karibischen Insel Sint Maarten/Saint-Martin gestrandete Deutsche ausgeflogen werden.

15:15 Bundespräsident Steinmeier nennt Geißler Versöhner und Vorbild

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem gestorbenen Ex-CDU-Generalsekretär Heiner Geißler eine jahrzehntelang prägende Politik für Deutschland bescheinigt. "Er war mit einer Leidenschaft Politiker und mit einer Hingabe Mitgestalter unseres Gemeinwesens, die selten zu finden waren und sind", schrieb Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an Geißlers Witwe. Kanzlerin Angela Merkel würdigte Geißler als einen der markantesten Köpfe der Christdemokraten. Nach Angaben der Senioren-Union der CDU starb Geißler in seinem südpfälzischen Wohnort Gleisweiler im Kreise der Familie.

15:06 Spitzenplatz bei MINT-Fächern - Nachholbedarf bei Grundschülern

Berlin - Bei der Ausbildung in den zukunftsträchtigen MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik belegen Deutschlands Hochschulen einen Spitzenplatz. Der Anteil der Absolventen in diesen Studienfächern liege bei 37 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Industriestaat. Das geht aus der jährlichen OECD- Vergleichsstudie hervor. In anderen Punkten zeigt der Bericht allerdings erheblichen Nachholbedarf. Während die 35 OECD-Staaten im Durchschnitt 5,2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgeben, kommt Deutschland auf gerade mal 4,3 Prozent. Das bekommen unter anderem die deutschen Grundschulen zu spüren.