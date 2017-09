Deutschland Bundeswahlleiter: Briefwahl rechtzeitig beantragen

Nachrichten-Ticker

13:44 Bundeswahlleiter: Briefwahl rechtzeitig beantragen

Wiesbaden - Wer bei der Bundestagswahl am 24. September per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, sollte nach einer Empfehlung des Bundeswahlleiters die Unterlagen so schnell wie möglich beantragen. Grundsätzlich könne der Antrag aber noch bis zum Freitag vor der Wahl gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Wer per Brief wählen möchte, muss den Wahlschein bei seiner Gemeinde persönlich oder schriftlich beantragen. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 betrug der Anteil der Briefwähler 24,3 Prozent - damit war Quote hoch wie nie zuvor.

12:56 Nordkorea bereitet möglicherweise weiteren Raketentest vor

Seoul - Nach dem international scharf kritisierten Atomtest Nordkoreas befürchtet Südkorea schon bald weitere Raketenstarts des Nachbarlandes. Es gebe "kontinuierlich" Anzeichen dafür, dass Nordkorea ballistische Raketen einschließlich Interkontinentalraketen abfeuern könnte. Das teilte das Verteidigungsministerium in Seoul dem Parlament mit. Die Behörde vermutete, dass Nordkorea mit einem neuen Test zeigen wolle, dass seine Raketen die USA erreichen könnten. Ob ein Test kurz bevorstehe, ging aus den Angaben nicht hervor.

12:54 Herzogin Kate wieder schwanger

London - Royals-Fans jubeln: Herzogin Kate ist wieder schwanger. Nach Prinz George und Prinzessin Charlotte wird es das dritte Kind für Prinz William und Kate. Wie bei den beiden früheren Schwangerschaften leide Herzogin Kate wieder unter schwerer Übelkeit, teilte der Kensington-Palast mit. Unklar ist, in welchem Schwangerschaftsmonat sie ist. Ein Babybauch war bei jüngsten Auftritten nicht aufgefallen. Die Kinder George und Charlotte sind vier und zwei Jahre alt.

12:46 Einer der in der Türkei inhaftierten Deutschen wieder frei

Berlin - Die türkische Justiz hat einen der in der vergangenen Woche festgenommenen Deutschen wieder freigelassen. Der Rechtsanwalt des Inhaftierten habe mitgeteilt, dass sein Mandant ohne Auflagen freigelassen worden sei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Am vergangenen Freitag waren auf dem Flughafen Antalya zwei Deutsche aus politischen Gründen festgenommen worden. Der zweite ist weiterhin in Haft. Insgesamt sitzen noch elf Deutsche wegen politischer Vorwürfe in türkischen Gefängnissen. Ihnen wird unter anderem Unterstützung von Terroristen vorgeworfen.

