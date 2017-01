Nachrichten-Ticker

09:00 Glatteis macht Autofahrern in der Mitte und im Süden zu schaffen

München - Gefährliches Glatteis hat zum Wochenstart viele Verkehrsteilnehmer in Teilen Mittel- und Süddeutschlands rutschen lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor gefährlichem Glatteis in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. Auf der Autobahn 3 in Unterfranken kam es auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos. Auch in anderen Regionen Bayerns erwartete der Deutsche Wetterdienst im Laufe des Tages gefährliches Glatteis. Lediglich das südliche Alpenvorland soll nicht betroffen sein.

08:58 Trumps Einreiseverbote beunruhigen US-Konzerne

New York - US-Unternehmen sind über das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime besorgt. Der Chef der Kaffeehauskette Starbucks, Howard Schultz, wandte sich in der Nacht mit "tiefer Besorgnis" auf der Firmen-Website an die Mitarbeiter. Er bezeichnete Trumps Erlass als verwirrend und kündigte Pläne an, um in den nächsten fünf Jahren 10 000 Flüchtlingen Jobs bei Starbucks anbieten zu können. Zuvor hatte es bereits Kritik an Trump etwa von Google, Facebook, Microsoft und Twitter gegeben.

08:29 Französische Sozialisten rücken vor Präsidentenwahl nach links

Paris - Der Parteilinke Benoît Hamon führt die französischen Sozialisten in die Präsidentenwahl. Der deutliche Vorwahlsieg bedeutet eine Zerreißprobe für die Partei, die nach fünf Jahren an der Macht schwer angeschlagen und von der Spaltung bedroht ist. Es ist unklar, ob der rechte Flügel sich klar hinter den neuen Spitzenkandidaten stellen wird, der radikale Positionen vertritt. Er will etwa die höchst umstrittene Arbeitsmarktreform zurückdrehen und mit Milliardenaufwand ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen.

08:27 Beamtenbund droht Ländern mit deutschlandweiten Protesten

Potsdam - Vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Länder in Potsdam hat der Beamtenbund dbb die Arbeitgeber mit bundesweiten Protesten und Warnstreiks gedroht. Man brauche jetzt ein ernsthaftes Angebot der Länder, sagte dbb-Verhandlungsführer Willi Russ. Bisher habe die Tarifgemeinschaft der Länder die Gewerkschaftsforderungen dogmatisch zurückgewiesen. Russ verwies auf die Nachwuchsprobleme im öffentlichen Dienst. Positive und deutliche Signale beim Einkommen seien schon deshalb nötig.

17:48 Sechs Teenager tot in Gartenlaube gefunden

Arnstein - Grausamer Fund in einer Gartenlaube: Ein besorgter Vater hat in Arnstein bei Würzburg die Leichen von sechs jungen Frauen und Männern entdeckt, darunter seine eigenen Kinder. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilten, lagen die Toten im Alter zwischen 18 und 19 Jahren in einem Gartenhäuschen. Die Todesursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, hatte die Polizei zunächst nicht. Die Teenager hatten am Vorabend eine private Feier in der Gartenlaube veranstaltet.