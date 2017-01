Nachrichten-Ticker

20:56 Tajani zum neuen EU-Parlamentspräsidenten gewählt

Straßburg - Der italienische Konservative Antonio Tajani wird nach dpa-Informationen neuer Präsident des Europaparlaments und damit Nachfolger des Deutschen Martin Schulz. Tajani setze sich am Abend in einer Stichwahl gegen den Sozialisten Gianni Pittella durch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Parlament erfuhr. Schulz will in die Bundespolitik wechseln. Er ist als Außenminister und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch.

20:49 Mindestens 50 Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Nigeria

Paris/Abuja - Ein nigerianisches Kampfflugzeug hat versehentlich ein Flüchtlingslager bombardiert und dabei mindestens 52 Menschen getötet. In dem Lager seien bei dem Angriff zudem 120 Menschen verletzt worden, erklärte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Der Luftangriff hatte dem Militär zufolge Extremisten der islamistischen Terrororganisation Boko Haram zum Ziel. Eine Untersuchung des schrecklichen Fehlers im nordöstlichen Bundesstaat Borno sei eingeleitet worden. Das Rote Kreuz erklärte, sechs örtliche Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien unter den Toten.

20:47 Tajani mit besten Chancen auf das Amt des EU-Parlamentspräsidenten

Straßburg - In einem Wahlmarathon hat der Konservative Antonio Tajani seine Favoritenrolle für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten bestätigt. Der Italiener lag in drei Wahlgängen klar vorn, verfehlte aber die nötige absolute Mehrheit. Für den Abend wurde eine Stichwahl zwischen Tajani und seinem sozialistischen Konkurrenten Gianni Pittella angekündigt, in der eine einfache Mehrheit zum Wahlsieg genügt. Es geht um die Nachfolge des deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz, der in die Bundespolitik wechseln will. Er ist als Außenminister und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch.

20:29 Deutsche Handballer stehen im WM-Achtelfinale

Rouen - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der WM in Frankreich im Achtelfinale. Durch einen klaren 38:24-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister vorzeitig die K.o.-Runde und übernahm in der Gruppe C obendrein wieder die Tabellenführung. Nächster Gegner ist bereits morgen das Team aus Weißrussland. Am Freitag geht es gegen den punktgleichen EM-Dritten Kroatien um den Gruppensieg. Vor 3700 Zuschauern in Rouen war Steffen Fäth mit sechs Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft.

19:51 Mann erhält wegen Nazi-Propaganda auf Facebook Bewährungsstrafe

Augsburg - Wegen rechter Hetze im Internet ist ein 69-Jähriger vom Amtsgericht Augsburg zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte soll der sogenannten Reichsbürgerbewegung nahe stehen. Die "Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik als Staat ab. Laut Anklage hatte der 69-Jährige auf Facebook einen Musiktitel verlinkt, der Nazi-Ideologie verherrlicht. Ebenso führte er die Besucher des Accounts auf ein Bild, auf dem eine Hakenkreuz-Flagge zu sehen ist.