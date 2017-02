10:22 Chinesen sollen nachts in Deutschland nicht allein auf die Straße

Berlin - Chinesen in Deutschland sollen nachts nicht mehr allein auf die Straße gehen. Die Pekinger Botschaft in Berlin warnt ihre Bürger in einem drastisch formulierten "Sicherheitshinweis" vor den hiesigen Gefahren. Bei der Sicherheitslage habe es eine "große Veränderung" gegeben, heißt es in dem Hinweis, den die Botschaft Ende Dezember veröffentlicht hat. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Chinesen Opfer brutaler Gewalttaten in Deutschland.