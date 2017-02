Nachrichten-Ticker

20:50 Koalition will mehr Abschiebungen - rot-grüne Länder skeptisch

München - Die Spitzen der großen Koalition wollen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland beschleunigen. "Wir wissen alle, dass wir bei der Rückführung mehr tun müssen", sagte Kanzlerin Angela Merkel in München. Es gehe um eine nationale Kraftanstrengung. Merkel traf dazu mit dem scheidenden SPD-Chef Sigmar Gabriel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zusammen. Das Treffen ging ohne öffentliche Erklärungen zu Ende. Abschiebungen nach Afghanistan stoßen unterdessen bei mehreren von SPD und Grünen regierten Ländern auf Ablehnung. Sie wollen nur noch in Einzelfällen in das Land am Hindukusch abschieben.

20:50 Trump wirft der "New York Times" frei erfundene Geschichten vor

Washington - US-Präsident Donald Trump hat der Zeitung "New York Times" vorgeworfen, Berichte über ihn frei zu erfinden. Die Zeitung habe es zwei Jahre lang nicht geschnallt, schrieb Trump auf Twitter. "Und jetzt erfinden sie Geschichten und Quellen", fügte er hinzu. Trump bezog sich offenbar auf einen Artikel in der Zeitung, in dem zahlreiche Details über Arbeitsabläufe und das tägliche Leben im Weißen Haus in den ersten beiden Wochen von Trumps Präsidentschaft aufgelistet sind. "Die New York Times" gilt als eines der qualitativ hochwertigsten Blätter der Welt.

20:12 Polizeikamera zeichnet vorbeifliegenden Meteor auf

Madison - Ein Polizist im US-Bundesstaat Wisconsin hat einen vorbeifliegenden Meteor gefilmt. Die Kamera seines Polizeiwagens nahm das seltene Spektakel auf. In dem Video ist ein hell aufleuchtender Streifen am Nachthimmel zu erkennen. Die zuständige Polizeibehörde der Universität Wisconsin in Madison veröffentlichte das Video auf Twitter. Der Nationale Wetterservice von Chicago hatte dazu aufgerufen, Videos und Fotos von dem Meteor zu schicken. Einem Bericht der Zeitung "USA Today" zufolge soll der Meteor über Iowa, Wisconsin, Illinois und Indiana gesichtet worden sein.

20:00 Hoeneß ist auch wieder Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern

München - Uli Hoeneß hat beim FC Bayern München auch wieder den Vorsitz des Aufsichtsrates übernommen. Etwas mehr als zwei Monate nach seiner Wahl zum Präsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters wurde der 65-Jährige bei einer turnusmäßigen Sitzung des Aufsichtsrates "einstimmig" an die Spitze des Gremiums gewählt, wie der Verein mitteilte. Damit ist die alte Hierarche beim FC Bayern wiederhergestellt. Schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2009 bis 2014 hatte Hoeneß beide Posten innegehabt.

19:59 Koalition einigt sich auf Maßnahmenbündel für Anti-Terror-Kampf

München - Die Spitzen der großen Koalition haben sich im Kampf gegen den Terror auf ein Maßnahmenbündel verständigt. Kanzlerin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel bestätigten bei ihrem zweistündigen Treffen in München einen Zehn-Punkte-Plan. Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas hatten ihn nach dem Berliner Anschlag vorgelegt. Die Einigung teilte die SPD mit; auch die "Rheinische Post" berichtete darüber. Nach dem Treffen gab es weder Statements noch eine gemeinsame Erklärung.